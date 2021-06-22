Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Iğdır Valiliğini ziyaret etti
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Iğdır Valiliğini ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Iğdır Valiliğini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim ile görüştü.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim ile görüştü.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü binasının açılışı ve çeşitli programlar için kente gelen Pakdemirli, beraberindeki AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ ile Iğdır Valiliğini ziyaret etti.

Bakan Pakdemirli ve beraberindekiler, burada Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim ile bir süre basına kapalı görüştü.

Pakdemirli, daha sonra açılışını yapacağı Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğüne geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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