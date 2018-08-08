TBMM Tarım ve Köyişleri Komisyon Başkanı Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, Tarım Bakanlığı'nın özellikle gençlerin yetiştikleri alanda istihdamına katkı sunmak, onların köylerini ve üretici vasıflarını kaybetmemek üzere çok çeşitli destekler verdiğini belirtti.

Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Kars'a gelen TBMM Tarım ve Köyişleri Komisyon Başkanı Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, "Genç Çiftçi Projesi" ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kılıç, Kars'ın "Genç Çiftçi Projesi"nden en fazla desteği alan illerden bir tanesi olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Kılıç, "Tarım Bakanlığı üzerinden değil, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı eskiden Orman Bakanlığıydı şimdi birleşti birçok destekleri vardı. Orman köylüleri üzerinde ama en çok öne çıkan son yıllarda Genç Çiftçi Projesidir. Genç Çiftçi projesi Kars kendi çapına göre desteği fazla alan illerden bir tanesidir. Bu ülkemizin, Hükümetimizin ve Bakanlığın hayvancılığı daha iyi yapan ve bu manada köylerde yetişen gençlerin bunu öğrenerek yetişmiş olan bölgelere yapmış olduğu pozitif bir ayrımcılıktan kaynaklanıyor. Kars'ta bu manada 238 tane bu yıl yine Genç Çiftçi Projesi desteklendi. Bunlar 6'şar tane gebe düveden sayacak olursanız yaklaşık bin 500'e yakın bu yıl Kars'ta yine gençlerimiz yetiştikleri yerde üretici olsunlar, büyük şehirlere göç etme ihtiyacı duymasınlar diye önemli bir projedir. ve artarak devam edecektir" dedi.

Kılıç, "Bunun yanı sıra yine Tarım Kredi ile birlikte Bakanlığımızın Ziraat Bankası aracılığıyla yapmış olduğu kredilendirilen düve projemiz var. Bu proje kapsamında ülke genelinde 250 bin düve desteği vereceğiz. Yine Kars'ta da il çapına göre fazlasıyla yer bulacak bir projedir. Ayrıca 300 koyun projemiz vardı. Burada da Kars'ta yine şuanda son kararlar verilmek üzere kimlere verilebileceği, kimlerin tabiri caizse başa çıkabileceği, hangi köylerin arazisinin, merasının buna uygun olduğu, köylerde insanların bu konuda bir birine sıkıntı vermeyeceği özellikle köyler seçilecek. ve bir köylü geleneği olan, üretici geleneği olan, bunu en iyi bilen ve biraz da tabiri caizse döndürebilecek büyüklükteki ailelere bu destekler yapılacak. Amaç, Karslı daha fazla eski yıllarda olduğu gibi merasını, arazisini iyi bir gelire dönüştürsün, köylerinde yaşamaya devam etsin, üretici olmaya devam etsin ve tabiri caizse büyük şehirlere hem göçüp üreticiliğini bırakmasın hem de oralarda ayrı şehirlere başka da yükler oluşturmasın. İnşallah Tarım Bakanlığımız yeniden şekillendi ama Karslı tereddüt etmesin bu tür istihdama yönelik, üretime yönelik projeler ülkemizde olmaya devam edecek. Emin olun Kars'ta Bakanımın siyaseten Ankara'da ki bizim temsilciliğimiz ile beraber bunlardan çok daha fazla yararlanacak" diye konuştu. - KARS