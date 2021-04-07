Tarım Sigortası Acente Eğitim Toplantısı Adana'da yapıldı

Acente temsilcilerine yönelik düzenlenen tarım sigortası konulu eğitim toplantılarının yeni durağı Adana oldu.

Acente temsilcilerine yönelik düzenlenen tarım sigortası konulu eğitim toplantılarının yeni durağı Adana oldu.

TARSİM ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğinde, önceki haftalarda Denizli, Samsun, Sakarya, Van ve Antalya TARSİM Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerdeki acente temsilcilerine yönelik düzenlenen tarım sigortası konulu eğitim toplantılarının yeni durağı Adana oldu. Çok yüksek katılımla gerçekleşen toplantıya, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) Başkanı Levent Korkut, İcra Komitesi Üyesi Osman İnandıoğlu, TOBB Sigortacılık Müdürü Mevlüt Söylemez ve Devlet Destekli Tarım Sigortası poliçesi düzenlemeye yetkili sigorta şirketlerinin acente temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında söz alan Günal, Adana'nın verimli toprakları, uygun iklim koşulları, su kaynakları ve ulaşım kolaylığı ile tarımsal üretime oldukça elverişli koşullara sahip olduğunun altını çizerek, tarım faaliyetleri ve bu faaliyetlerin devamlılığı için çok gerekli olan tarım sigortasının, üreticiler nezdinde yaygınlaştırılmasının son derece önem taşıdığına değindi ve konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Adana ilimizde yetiştirilen tarımsal ürünler, iç tüketim, ihracat ve tarımsal sanayi ürünleri olarak ilimiz ve ülkemiz ekonomisinde önemli bir yer tutuyor. Sizlerle el ele vererek, inşallah önümüzdeki dönemlerde hem Adana'da, hem de bölge müdürlüğümüzün hizmet alanında yer alan diğer illerde, tarım sigortasını üretici ve yetiştiricilere tanıtarak, anlatarak; sigortalılık oranını çok daha iyi noktalara taşıyacağımıza inanıyorum." - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı