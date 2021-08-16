Tarım Kredi Kooperatif Market'in 397'nci şubesi Fethiye'de açıldı
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Tarım Kredi Kooperatif Market'in 397'nci şubesi Fethiye'de açıldı

Tarım Kredi Kooperatif Market'in 397'nci şubesi Fethiye'de açıldı
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine (Tarım Kredi) bağlı Tarım Kredi Kooperatif Market'in 397'nci şubesi Muğla'nın Fethiye ilçesinde törenle açıldı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine (Tarım Kredi) bağlı Tarım Kredi Kooperatif Market'in 397'nci şubesi Muğla'nın Fethiye ilçesinde törenle açıldı.

Kaymakam Eyüp Fırat, Patlangıç Mahallesi Baha Şıkman Caddesi'ndeki şubenin açılışında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde üretimin öneminin bir kez daha anlaşıldığını söyledi.

Fırat, tüketiciye kaliteli ve sağlıklı gıdanın sunulacağı mağazanın hayırlı olmasını diledi.

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayramali Yıldırım da Türk çiftçisinin ayakta kalması için mücadele ettiklerini dile getirdi.

Çiftçinin ürününü zamanında ve değerinde tarladan aldıklarını belirten Yıldırım, "Bu sene çiftçimizin tarlasından peşin 4 milyar liralık malını almayı hedefliyoruz. Sağlıklı gıda olarak daha az koruyucu maddeyle kaliteli ürünleri tüketicimizin hizmetine sunacağız." dedi.

Konuşmaların ardından Fırat ve Yıldırım ile diğer katılımcılar açılış kurdelesini keserek, marketi gezdi.

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Tarım Kredi Kooperatif Market'in 397'nci şubesi Fethiye'de açıldı
Tarım Kredi Kooperatif Market'in 397'nci şubesi Fethiye'de açıldı
Tarım Kredi Kooperatif Market'in 397'nci şubesi Fethiye'de açıldı
Tarım Kredi Kooperatif Market'in 397'nci şubesi Fethiye'de açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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