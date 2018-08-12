Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Traktörle Çarpıştı

Manisa Turgutlu'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile traktör çarpıştı. Kazada aralarında Suriyeli uyruklu isimlerinde olduğu 12 kişi yaralandı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Turgutlu ovası Arpalık mevkiinde seyir halinde olan C.Y. (33) idaresindeki minibüs, yola aniden çıkan M.Ç. idaresindeki traktörle çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile traktör parçalara ayrılırken, kazada aralarında Suriye uyruklu isimlerinde olduğu 12 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

(İlker Uyar/İHA)