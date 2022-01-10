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Tarım Gazeteciliği Çalıştayı düzenlendi

Tarım Gazeteciliği Çalıştayı düzenlendi
AA / Erhan Cihan Ünal - Haberler | Ekonomi

Tarımsal eğitimin 176'ncı yılı dolayısıyla Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği (TAGYAD) öncülüğünde "Tarım Gazeteciliği" çalıştayı gerçekleştirildi.

ANKARA (AA) - Tarımsal eğitimin 176'ncı yılı dolayısıyla Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği (TAGYAD) öncülüğünde "Tarım Gazeteciliği" çalıştayı gerçekleştirildi.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen çalıştayda, akademi, sivil toplum kuruluşları ve tarım gazetecileri bir araya geldi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar, burada yaptığı konuşmada, tarım sektörüne üniversite olarak verdikleri katkıyı anlattı.

Türkiye'nin önemli bir tarım ülkesi olduğunu belirten Ünüvar, Kovid-19 salgınıyla gıda arzı güvenliğin konusunun öne çıktığını vurguladı.

"Gıda yetersizliği giderek artıyor"

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu da dünya genelinde gıda yetersizliğinin giderek arttığına dikkati çekti.

Bu hususta yapılması gerekenlere değinen Gutu, dünya nüfusunu beslemek için tarım sisteminin dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

Gutu, yetersiz beslenmeyi tetikleyen sebeplerin arasında iklim krizinin olduğuna vurgulayarak, bu sebeple tarımla ilgili planlamalarda kuraklık ve iklim değişikliği gibi faktörlerin dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

TAGYAD Başkanı İsmail Uğural da tarımsal eğitimin 176'ncı yılı dolayısıyla söz konusu çalıştayın gerçekleştirildiğini belirterek, Türkiye'de tarım gazeteciliğine yeni bir boyut getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından çalıştayda, Anadolu Ajansı Ekonomi Muhabiri Mustafa Çalkaya, Dünya Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe, FOX TV Muhabiri Nazlı Yerebasmaz, AGRO TV Uluslararası İlişkiler Temsilcisi Burcu Çetinkaya, Köy TV Genel Koordinatörü Cemil Bektaş ve Anadolu İzlenimleri Dergisi İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Muhammet Oluklu, tarım gazeteciliği ile tarım haberleri konusunda değerlendirmelerde bulundu.

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AA / Erhan Cihan Ünal - Ekonomi Haberleri

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