Galatasaraylı Tarık Çamdal'ın Üçte Biri Fiyatına 1. Lig'e Çıktılar

Birkaç Türk girişimci, akılcı yönetimle nasıl başarılı olacağını tüm Hollanda'ya gösterdi. Hollanda'da küçük bir şehir takımı olan Fortuna Sittard'ın kaderini Türkler değiştirdi... Yıllardır 2. Lig'de düşmeme mücadelesi veren kulüp, Türkler'in satın almasının ardından sıra dışı bir yükselişle iki yılda Hollanda 1. Ligi'ne terfi etti.

Habertürk'ün haberine göre; bu başarının mimarı ise Işıtan Gün oldu... G.Saray'da Ünal Aysal döneminde mali işlerden sorumlu profesyonel yöneticilik yapan Gün, Aysal ayrılınca, Duygun Yarsuvat ve Dursun Özbek'in ısrarlarına rağmen, kendi isteğiyle kulüple vedalaştı. Gün, bu mucizevi başarı öyküsünü şöyle anlattı:

"KULÜP BATMIŞTI"

"G.Saray'dayken Avrupa kulüpleriyle iş birliği yapılan ekipteydim. Bülent Tulun, Kemal Erimtan ve Ebru Köksal da vardı. Avrupa'da birçok küçük kulübün ekonomik ve idari yapısı hakkında bilgi sahibi oldum. 2016 Mayıs'ında Hollanda'da yaşayan bir Türk arkadaşım Fortuna Sittard'ın durumundan bahsetti. Kulüp batmıştı ve Hollanda Federasyonu, borçları nedeniyle lige devam etmesi için lisans vermeyecek noktadaydı. 2002'den beri bir kez 2. Lig'de 7. olabilmiş. Diğer tüm yıllar 15. sıranın altında düşmeme mücadelesi vermiş. Aklıma yattı ve satın aldık."

"3. YABANCI YATIRIMCIYIZ"

"Tüm Hollanda'da da 33 profesyonel kulüp var. Bunlardan sadece 3'ü yabancı yatırımcı elinde. Ado Den Haag'da Çinli, Vitesse'de Gürcü ve Fortuna Sittard'da da bizler varız. Çin ve Gürcü yatırımcılar, federasyona birçok sorun yaşattğı için bize de başlangıçta ön yargılı bakış vardı. Bunu zamanla kırdık ve şampiyon olunca ilk kutlamayı Hollanda Federasyonu yaptı."

2016-17 sezonunda hiç transfer yapmadan lige başlayan Fortuna Sittard, geçen sezon devre arasında G.Saray'dan Emrah Başsan'ı kiraladı. Yaptığı iki takviyeyle de ligde kaldı. Işıtan Gün, "Bu sezon ortasında teknik direktör Sunday Oliseh birçok sorun ve etik çelişkiler yaşandı. Hollandalı eski milli futbolcu Kevin Hofland'ı göreve getirdik. Yeni teknik direktörümüz ile 14 maç yenilmeden şampiyonluğa ulaştık" ifadelerini kullandı.

TRANSFER REKORUNU KIRDILAR

KULÜBÜN sahibi olan Işıtan Gün, sportif yapılanmayı ise futbolcu temsilciliğini aktif olarak bırakan ortağı Oğan Tarhan ile yönetiyor. Tarhan tüm takımı baştan oluşturmuş. Gün, "Oğan, altyapıdan Perr Schurs'u 16 yaşındayken A takımda oynattı. Bu sezon başında Schuurs'u kaptan yaptı. Bu oyuncuyu devre arasında Ajax'a 2,5 milyon euro peşin, artı 750 bin euro bonus ve artı bir sonraki satıştan %15 payla Hollanda 2. Liginin tarihindeki en yüksek bedelli transferini yaptık" dedi.