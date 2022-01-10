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Tarihi zafer, okçuluk turnuvası ile kutlandı

Tarihi zafer, okçuluk turnuvası ile kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 874 yıl önce Denizli'de yaşanan Kazıkbeli Zaferi anısına geleneksel okçuluk turnuvası düzenledi.

DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, 874 yıl önce Denizli'de yaşanan Kazıkbeli Zaferi anısına geleneksel okçuluk turnuvası düzenledi. 12 şehirden 210 sporcunun katıldığı turnuvanın kazananı Türk okçuluğu oldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 874 yıl önce Türklerin zaferi ile sonuçlanan ve Anadolu'nun Türklerin yurdu olmasında büyük önemi bulunan Kazıkbeli Savaşı anma etkinlikleri kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi 7. İller Arası Kazıkbeli Savaşı Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası düzenledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Spor Oyunları Kompleksi'nde düzenlenen turnuvaya Denizli, Antalya, Kütahya, İzmir, Uşak, Isparta, Afyonkarahisar, Burdur, Bilecik, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'den 210 sporcu katıldı. Erkek, kadın, yıldız, çocuk ve takım kategorilerinde yarışan sporcuların nefes kesen mücadelesine vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi.

Kıyasıya bir mücadele sergilendi

İzmir Çekmergen Geleneksel Okçuluk Derneği Spor Kulübü turnuvanın kazanan takımı olurken, Erkekler Kategorisi'nde Halil İbrahim İlhan, Kadınlar Kategorisi'nde Teslime Bircan, Yıldızlar Kategorisi'nde Ahmet Kahraman ve Çocuklar Kategorisi'nde ise Zeren Sena Uslu altın madalya almaya hak kazandı. Madalya töreninde Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Serhat Akbulut ile Ömer Faruk Özer dereceye giren sporcuların madalyalarını takdim ederek sporcuları tebrik etti. - DENİZLİ

Tarihi zafer, okçuluk turnuvası ile kutlandı

Tarihi zafer, okçuluk turnuvası ile kutlandı

Tarihi zafer, okçuluk turnuvası ile kutlandı

Tarihi zafer, okçuluk turnuvası ile kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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