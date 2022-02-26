Tarihi yaptırım! Bu hamle Rusya'da futbolu değil, sporu da bitirir

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışması üzerine spor dünyasından çok ağır yaptırımlar gelmeye başladı. UEFA ve Avrupa futbolunun önde gelen kulüplerinin dışında Formula da Rusya'ya yaptırım uyguladı.

MAÇA KARŞI ÇIKTI

UEFA Asbaşkanı Zbigniew Boniek, ülkesi Polonya'nın Rusya ile Dünya Kupası play off maçı oynamasına şiddetle karşı çıktı. Footy Accumalators'taki habere göre Boniek, "Başka bir ülkeye saldıran ülke ile futbol oynamamız mı gerekiyor?" dedi.

"İHRAÇ EDİLMESİ GEREKİYOR"

Zbigniew Boniek Rus kulüplerinin Avrupa organizasyonlarında yer almaması gerektiğini belirtip, "Bu kişisel görüşüm. Yaptırım olarak Rus takımlarının Avrupa futbolundan ihraç edilmesi gerekiyor. Bunun Rusya'ya yönelik sert yaptırımların tek başlangıcı olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

STAR OYUNCU AYRILDI

CSKA Moskova'nın starı Tornike Shengelia, Rusya'dan ayrıldı. Shengelia, "Rus ordusunun kulübünden ayrılıyorum. Burada basketbol oynamam mümkün değil. İşgali protesto ediyorum" dedi.