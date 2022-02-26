Tarihi yaptırım! Bu hamle Rusya'da futbolu değil, sporu da bitirir - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tarihi yaptırım! Bu hamle Rusya'da futbolu değil, sporu da bitirir

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
 - Güncelleme:

UEFA Asbaşkanı Zbigniew Boniek, Rus sporu için belki de verilebilecek en sert cezanın fitilini ateşledi. Boniek, "Rus takımlarının Avrupa futbolundan ihraç edilmesi gerekiyor" dedi. Avrupa futbolunda alınan kararlar Rusya'da sporun çatırdamasına neden oldu. Yabancı sporcular ülkeyi yavaş yavaş terk ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışması üzerine spor dünyasından çok ağır yaptırımlar gelmeye başladı. UEFA ve Avrupa futbolunun önde gelen kulüplerinin dışında Formula da Rusya'ya yaptırım uyguladı.

Tarihi yaptırım! Bu hamle Rusya'da futbolu değil, sporu da bitirir

UEFA Asbaşkanı Zbigniew Boniek, ülkesi Polonya'nın Rusya ile Dünya Kupası play off maçı oynamasına şiddetle karşı çıktı. Footy Accumalators'taki habere göre Boniek, "Başka bir ülkeye saldıran ülke ile futbol oynamamız mı gerekiyor?" dedi.

Tarihi yaptırım! Bu hamle Rusya'da futbolu değil, sporu da bitirir

Zbigniew Boniek Rus kulüplerinin Avrupa organizasyonlarında yer almaması gerektiğini belirtip, "Bu kişisel görüşüm. Yaptırım olarak Rus takımlarının Avrupa futbolundan ihraç edilmesi gerekiyor. Bunun Rusya'ya yönelik sert yaptırımların tek başlangıcı olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Tarihi yaptırım! Bu hamle Rusya'da futbolu değil, sporu da bitirir

CSKA Moskova'nın starı Tornike Shengelia, Rusya'dan ayrıldı. Shengelia, "Rus ordusunun kulübünden ayrılıyorum. Burada basketbol oynamam mümkün değil. İşgali protesto ediyorum" dedi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Kiev, UEFA, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title