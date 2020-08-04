Tarihi mahalledeki restoran, kültürle damak tadını bir araya getiriyor Konya'da, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri, antik dönem Sille Mahallesinde tarihi konakta faaliyetini sürdüren, antika ve tarihi eşyaların da sergilendiği restoran, damak tadıyla kültürü bir araya getiriyor.

Konya'da, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri, antik dönem Sille Mahallesinde tarihi konakta faaliyetini sürdüren, antika ve tarihi eşyaların da sergilendiği restoran, damak tadıyla kültürü bir araya getiriyor.

Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı döneminden izler taşıyan, Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı 5 bin yıllık tarihe sahip Sille Mahallesi, Türkiye'nin önemli turistik bölgelerinin başında geliyor.

Konya kent merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki tarihi Sille Mahallesi, yöresel lezzetleri canlı müzik eşliğinde sunan ve tarihi mimarisini koruyan işletmeleriyle dikkati çekiyor.,

Tarihi mahallede, 20 yıl önce restore edilen konakta faaliyetine başlayan Sille Konak Restoran'a gelenler ise sergilenen çok sayıda kültürel varlığı görünce şaşkınlığını gizleyemiyor.

Restoran müzeyi andırıyor

Tarihi 17'nci yüzyıla dayanan ve aslına uygun restorasyonun ardından hizmet veren konakta güğüm, leğen ve bakır kazan gibi ev aletleriyle, kama, kılıç ve ateşli silahlar, her biri tarihte yolculuğa çıkaran gaz lambası, anahtar ve kapı kilitleri, çevirmeli telefonlar, nostaljik radyo ve dirgen gibi tarım aletleri sergileniyor.

Restoran işletmecisi Veli Büyükkoyuncu, AA muhabirine, Sille'nin tarihi geçmişiyle bilindiğini söyledi.

Cami, mescit, kilise, şapel, köprü ve kaya oyma yapılarının sıklıkla ziyaret edildiğini anlatan Büyükkoyuncu, restore edilen ev ve konaklarda restoran ile kafe hizmeti veren çok sayıda işletmenin varlığına dikkati çekti.

Şehit teğmenin kılıcı büyük ilgi görüyor

Büyükkoyuncu, işletmenin 20 yıl önce hizmete açıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Yöresel yemekleri tanıtmak ve ziyaretçilere tattırmak üzere faaliyete başladık. Tarihi bir konaktayız. Birçok kullanılmış antika eşya var. Bunları, koleksiyon belgesiyle sergiliyoruz. Hepsi kayıtlıdır, çoğu da hediye geldi. Koleksiyon belgesine sahibiz. Koruma altına alıyoruz. Onların arasında Kurtuluş Savaşı sırasında şehit düşmüş bir teğmenimizin kılıcı da burada sergileniyor. Ailesine miras kalan eseri burada sergilemek üzere emanete aldık. Koleksiyon belgesine kayıtlı ve 20 yıldır ziyaretçilere açık. Tarihe son derece saygı duyup korumaya çalışıyoruz. Tarihi ve kültürel varlıklara sahip çıkmalıyız."

Nostalji eserlerin plaktan çalındığını anlatan Büyükkoyuncu, "Gelenler burada duygulanıyor. İnsanlara iz bırakıyoruz. Damak tadı hariç aynı zamanda insanların ruhuna iz bırakıyoruz. Buradaki amacımız da bu." diye konuştu.

Büyükkoyuncu, eserlerin arasında yer alan Sille yöresel kıyafetleriyle bazı yazma eserlerin de ilgi çektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA