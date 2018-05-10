Tarihi Başarıların Yaşandığı Abdi İpekçi Spor Salonu, Tanınmaz Halde
Yıkımı devam eden Abdi İpekçi Spor Salonunun sadece yüzde 10'u ayakta kaldı. Tarihi başarılara ev sahipliği yapan salon, tanınmaz hale geldi.
Zeytinburnu'nu Kazlıçeşme Mahallesinde bulunan Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yıkım çalışması devam ediyor. Yüzde 10'luk bir kısmı ayakta kalan spor salonu havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde Abdi İpekçi Spor Salonu'nun isminin yazdığı cephe yıkıldığı ve yazıların da artık gözükmediği görüldü.
ANA KOLONLARIN ÇOĞU YIKILDI
Kepçeler bir yandan yıkım çalışmalarını sürdürürken bir yandan da yıkılan molozlardan inşaat demirlerini çıkartıyor. Yıkımdan geriye kalan molozlar ise kamyonlara yüklenerek hafriyat döküm sahasına gönderiliyor. Binayı taşıyan ana kolonların büyük bir kısmının yıkım işlemleri tamamlanırken seyircilerin oturduğu koltukların bazılarının durduğu gözüktü.
Abdi İpekçi Spor Salonu, şu organizasyonlara ev sahipliği yapmıştı:
1989: Hentbol Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
1992: FIBA Avrupa Ligi, Obradovic Partizan'ın başında ilk Avrupa Şampiyonluğu'nu yaşadı.
1993: Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri
1996: Anadolu Efes Koraç Kupası
1997: Spice Girls Konseri
2001: Avrupa Basketbol Şampiyonası
2001: 8. Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası
2001: Depeche Mode konseri
2002: Bin Yılın Türküsü organizasyonu
2002: Tarkan konseri - David Copperfield gösterisi
2004: Eurovision Şarkı Yarışması
2004: Türkiye-ABD, Olimpiyat öncesi maçları
2005: Phil Collins konseri
2007: NBA Europe Live Efes Pilsen-Minnesota Timberwolves maçı
2007: Enrique Iglesias konseri
2009: Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası
2009: 26. Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası
2010: Dünya Basketbol Şampiyonası
2010: Disney On Ice-İstanbul
2011: Cirque du Soleil Saltimbanco
2011: Two Nations Cup Abdi İpekçi
2012: FIBA Kadınlar Euroleague Final
2016: EuroCup Finali
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