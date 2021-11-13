"Tarhana ile Gediz'de Dar Hane Kalmayacak" projesiyle kadınlar istihdam edilecek

KÜTAHYA (AA) - Türkiye'nin önemli tarhana üretim merkezlerinden olan Kütahya'nın Gediz ilçesinde, "Tarhana ile Gediz'de Dar Hane Kalmayacak" projesiyle iş olanağı bulamayan kadınlara eğitim verilip istihdam edilmesi planlanıyor.

Gediz Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kadınların istihdamına yönelik hazırlanan proje, Zafer Kalkınma Ajansı'nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenecek.

Oda başkanı Vedat Öztürk, AA muhabirine, projenin en önemli ve özel hedefleri arasında dezavantajlı grupların istihdamına olanak sağlaması, katma değeri yüksek, sürdürülebilir bir tarhana üretim tesisinin kurulması olduğunu söyledi.

Proje kapsamında tesis kurulacağını belirten Öztürk, şöyle konuştu:

"İlçemiz Erdoğmuş köyünde kurulacak tesis ile ilçede iş olanağı bulamayan kadınlara eğitim verilip istihdam edilebilecekleri bir tesis kazandırılacak. Akabinde kurulacak kooperatif ile kayıt dışı ve düşük kazançlı tarhana üretimi yapan kadınların kayıt altına alınarak Gediz Tarhanası markası altında katma değerli üretim yapabilmelerine olanak sağlanacaktır. Ayrıca kooperatif tarafından işletilecek tarhana üretim tesisinde, ilçede tarhana üretimi yapan kadınlar için sürekli ve düzenli olarak eğitimler verilecektir."

Öztürk, yaklaşık 18 ayda tamamlanması planlanan proje bütçesinin 1 milyon lira olduğunu sözlerine ekledi.