"Tarhana ile Gediz'de Dar Hane Kalmayacak" projesiyle kadınlar istihdam edilecek - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Tarhana ile Gediz'de Dar Hane Kalmayacak" projesiyle kadınlar istihdam edilecek

AA / Ergün Caran - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin önemli tarhana üretim merkezlerinden olan Kütahya'nın Gediz ilçesinde, "Tarhana ile Gediz'de Dar Hane Kalmayacak" projesiyle iş olanağı bulamayan kadınlara eğitim verilip istihdam edilmesi planlanıyor.

KÜTAHYA (AA) - Türkiye'nin önemli tarhana üretim merkezlerinden olan Kütahya'nın Gediz ilçesinde, "Tarhana ile Gediz'de Dar Hane Kalmayacak" projesiyle iş olanağı bulamayan kadınlara eğitim verilip istihdam edilmesi planlanıyor.

Gediz Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kadınların istihdamına yönelik hazırlanan proje, Zafer Kalkınma Ajansı'nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenecek.

Oda başkanı Vedat Öztürk, AA muhabirine, projenin en önemli ve özel hedefleri arasında dezavantajlı grupların istihdamına olanak sağlaması, katma değeri yüksek, sürdürülebilir bir tarhana üretim tesisinin kurulması olduğunu söyledi.

Proje kapsamında tesis kurulacağını belirten Öztürk, şöyle konuştu:

"İlçemiz Erdoğmuş köyünde kurulacak tesis ile ilçede iş olanağı bulamayan kadınlara eğitim verilip istihdam edilebilecekleri bir tesis kazandırılacak. Akabinde kurulacak kooperatif ile kayıt dışı ve düşük kazançlı tarhana üretimi yapan kadınların kayıt altına alınarak Gediz Tarhanası markası altında katma değerli üretim yapabilmelerine olanak sağlanacaktır. Ayrıca kooperatif tarafından işletilecek tarhana üretim tesisinde, ilçede tarhana üretimi yapan kadınlar için sürekli ve düzenli olarak eğitimler verilecektir."

Öztürk, yaklaşık 18 ayda tamamlanması planlanan proje bütçesinin 1 milyon lira olduğunu sözlerine ekledi.

Tarhana ile Gediz'de Dar Hane Kalmayacak projesiyle kadınlar istihdam edilecek

Tarhana ile Gediz'de Dar Hane Kalmayacak projesiyle kadınlar istihdam edilecek

Tarhana ile Gediz'de Dar Hane Kalmayacak projesiyle kadınlar istihdam edilecek

Tarhana ile Gediz'de Dar Hane Kalmayacak projesiyle kadınlar istihdam edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 ildeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 ildeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

 Çinli otomotiv devi Chery, Türkiye'ye yeni modellerini getiriyor

Çinli otomotiv devi Chery, Türkiye'ye yeni modellerini getiriyor

 Elvan: 'Türkiye ekonomisinin en güçlü çıpası kamu maliyesidir. Mali disiplin şiarımızdan asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz.'

Elvan: "Türkiye ekonomisinin en güçlü çıpası kamu maliyesidir. Mali disiplin şiarımızdan asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz."

AA / Ergün Caran - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title