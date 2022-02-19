Taraftarlar sevinçten çıldırdı! Güzel sunucu Cindy Marina, Süper Lig devini kabul edecek

Güzelliğiyle büyüleyen İtalyan sunucu Cindy Marina'nın yeni rotası Türkiye olabilir. Türkiye'de bir spor kanalından teklif beklediğini belirten ünlü sunucu, Fenerbahçe'den davet gelirse kabul edebileceğini belirtti.

"TÜRKİYE'DEKİ TARAFTARLARA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarının sosyal medyada büyük ilgi gösterdiği Cindy Marina'ya kısa süre içinde binlerce mesaj yağdı. Bu ilgi sonrası bir paylaşım daha yapan güzel sunucu, "Türkiye'deki taraftarların ilgisi ve desteğinden ötürü çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Marina'nın ilerleyen günlerde Fenerbahçe TV ekranlarında boy göstermesi bekleniyor.