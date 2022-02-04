Taraftarın paylaşımı ortalığı karıştırdı! Fenerbahçeliler, Rıdvan Dilmen'e demediğini bırakmadı - Haberler Spor
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Taraftarın paylaşımı ortalığı karıştırdı! Fenerbahçeliler, Rıdvan Dilmen'e demediğini bırakmadı

Haberler.com - Spor
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Son 9 maçında 8 galibiyet alan Fenerbahçe Beko'nun yakaladığı formu Rıdvan Dilmen'in basketbol yorumlamamasına bağlayan bir taraftarın paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu. Bir grup sarı-lacivertli taraftar, sezon başında Dilmen'in Pereira'yı acımasızca eleştirdiğini belirterek takımı sabote ettiğini savundu.

TRT Spor'da yayınlanan %100 Futbol programında yaptığı yorumlarla zaman zaman Fenerbahçe taraftarının tepkisini çeken Rıdvan Dilmen özellikle sezon başında Vitor Pereira'ya yönelttiği eleştirilerle bir grup sarı-lacivertli taraftarların hedefi haline gelmişti. Sosyal medyada bir taraftarın Fenerbahçe Beko'nun iyi giden formunu, Dilmen'in basketbol yorumlamamasına bağlayan paylaşımı binlerce beğeni aldı.

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Sarı-lacivertli taraftar, "Fenerbahçe Beko'nun şansı senin basketboldan anlamaman. Net" ifadelerini kullandığı paylaşım sarı-lacivertli taraftarların bir kısmından büyük destek gördü. Paylaşımın altına gelen yorumlarda Dilmen'in Vitor Pereira'yı sert eleştirerek takımı sabote ettiği yönündeki ifadeler dikkat çekti.

Taraftarın paylaşımı ortalığı karıştırdı! Fenerbahçeliler, Rıdvan Dilmen'e demediğini bırakmadı

Taraftarın paylaşımı ortalığı karıştırdı! Fenerbahçeliler, Rıdvan Dilmen'e demediğini bırakmadı

Taraftarın paylaşımı ortalığı karıştırdı! Fenerbahçeliler, Rıdvan Dilmen'e demediğini bırakmadı

Taraftarın paylaşımı ortalığı karıştırdı! Fenerbahçeliler, Rıdvan Dilmen'e demediğini bırakmadı

Taraftarın paylaşımı ortalığı karıştırdı! Fenerbahçeliler, Rıdvan Dilmen'e demediğini bırakmadı

Taraftarın paylaşımı ortalığı karıştırdı! Fenerbahçeliler, Rıdvan Dilmen'e demediğini bırakmadı

Taraftarın paylaşımı ortalığı karıştırdı! Fenerbahçeliler, Rıdvan Dilmen'e demediğini bırakmadı

Taraftarın paylaşımı ortalığı karıştırdı! Fenerbahçeliler, Rıdvan Dilmen'e demediğini bırakmadı

Taraftarın paylaşımı ortalığı karıştırdı! Fenerbahçeliler, Rıdvan Dilmen'e demediğini bırakmadı

Taraftarın paylaşımı ortalığı karıştırdı! Fenerbahçeliler, Rıdvan Dilmen'e demediğini bırakmadı

Haberler.com - Spor

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe, Spor, Haber

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