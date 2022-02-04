Taraftarın paylaşımı ortalığı karıştırdı! Fenerbahçeliler, Rıdvan Dilmen'e demediğini bırakmadı
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Son 9 maçında 8 galibiyet alan Fenerbahçe Beko'nun yakaladığı formu Rıdvan Dilmen'in basketbol yorumlamamasına bağlayan bir taraftarın paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu. Bir grup sarı-lacivertli taraftar, sezon başında Dilmen'in Pereira'yı acımasızca eleştirdiğini belirterek takımı sabote ettiğini savundu.
TRT Spor'da yayınlanan %100 Futbol programında yaptığı yorumlarla zaman zaman Fenerbahçe taraftarının tepkisini çeken Rıdvan Dilmen özellikle sezon başında Vitor Pereira'ya yönelttiği eleştirilerle bir grup sarı-lacivertli taraftarların hedefi haline gelmişti. Sosyal medyada bir taraftarın Fenerbahçe Beko'nun iyi giden formunu, Dilmen'in basketbol yorumlamamasına bağlayan paylaşımı binlerce beğeni aldı.
FENERBAHÇELİLER, RIDVAN DİLMEN'E TEPKİ GÖSTERDİ
Sarı-lacivertli taraftar, "Fenerbahçe Beko'nun şansı senin basketboldan anlamaman. Net" ifadelerini kullandığı paylaşım sarı-lacivertli taraftarların bir kısmından büyük destek gördü. Paylaşımın altına gelen yorumlarda Dilmen'in Vitor Pereira'yı sert eleştirerek takımı sabote ettiği yönündeki ifadeler dikkat çekti.