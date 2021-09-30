Taraftar göklere çıkardığı gibi indirmesini de bildi! Luiz Gustavo'ya büyük tepki var
Avrupa Ligi'nde Olympiakos'la karşılaşan Fenerbahçe'de taraftarlar sürpriz bir isme tepki gösterdi. Daha önce sevgi gösterisinde bulundukları Luiz Gustavo'yu bu maçta pas tercihlerini rakip yarı sahaya doğru yapmamasından dolayı eleştiren sarı-lacivertliler, sosyal medyada Brezilyalı futbolcu için binlerce paylaşım yaptı.
Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Olympiakos karşısında ilk galibiyetini arıyor. Sarı-lacivertliler maçın henüz başında 1-0 geriye düşerken, taraftarlar Luiz Gustavo'nun performansına tepki gösterdi.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEMİN ZİRVESİNE OTURDU
Taraftarlar, Olympiakos maçında yaptığı geri paslarla dikkat çeken Luiz Gustavo'nun oyundan çıkarılması yönünde görüş belirtti. Sosyal medyada yapılan tepki paylaşımlarının fazlalığı dikkat çekerken Brezilyalı futbolcunun adı gündemin zirvesine oturdu.
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