Tara de Vries, Mahmut Kırmızıgül'le çıkan aşk haberleri hakkında ilk kez konuştu

Tara de Vries, geçtiğimiz günlerde Sibel Can'ın konserine birlikte gittiği için adının aşk dedikodusuna karıştığı Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül hakkında ilk kez Snob Magazin'e konuştu. İşte detaylar...

Snob Magazin'in özel haberine göre; Sunucu ve model Tara de Vries, Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir moda çekimi için Nişantaşı'na geldiğini söyleyen sunucuya, arkadaşları eşlik etti. 2018 yılında yapılan Miss Turkey güzellik yarışmasında 'Miss Turkey Universe 2018' unvanına sahip olan Özlem Kaymaz'ın kızı Vries, geçtiğimiz günlerde Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül ile çıkan aşk dedikodularına cevap verdi.

Harbiye Açıkhava Sahnesi'ndeki Sibel Can'ın konserine Mahmut Kırmızıgül'le gittiği için aşk yaşadığı iddialarına sunucu ve model, Snob Magazin'e açıklık getirdi.

Tara de Vries, "Sağolsun arkadaşlar bizi yakıştırmış ama biz arkadaş grubuyla birlikte konsere gittik. Aramızda aşk söz konusu değil. Sadece arkadaşız" diyerek, Mahmut Kırmızıgül'le sevgili oldukları yönünde çıkan haberi yalanladı.

Vries geçtiğimiz günlerde Hasan Tansu'dan ayrılırken, Mahmut Kırmızıgül ise Mina Ceran'la evliliğin eşiğinden dönmüştü.

Kaynak: Snob Magazin