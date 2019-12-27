: Tanıtımına saatler kala yerli otomobilin üretileceği TEKNOSAB görüntülendi

27.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:01

Türkiye'nin yüksek teknolojili yerli otomobili için Bursa tercih edilirken gözler şimdi 22 milyar liralık yatırımın nerede yapılacağına çevrildi. Yaklaşık 5 yıldır altyapısı hazırlanan Nilüfer ve Karacabey ilçesi sınırlarındaki TEKNOSAB Türkiye'nin Mega Endüstri Bölgeleri Projesi'nin öncüsü olacak.

BURSA'YA BÜYÜK YATIRIM

Her alanda yeni teknolojilerinin altyapısını hazırlayan TEKNOSAB 150 milyar liralık yeni yatırım çekecek ve Bursa'nın ihracat rakamı da 40 milyar doları aşacak.

Sadece Türkiye'de değil dünyada da yeni bir ekonomik döneme giriliyor. Bu dönemde otomotiv sektörü değiştirici ve taşıyıcı rol üstleniyor. Türkiye'nin 2023'e damga vuracak projeleri arasında yer alan yerli otomotiv ise Bursa'da üretilecek. Konsorsiyumun yerli otomotivi üretmesi için en uygun alan Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB) olarak görülüyor.

MEGA ENDÜSTRİ BÖLGELERİ'NİN ÖNCÜSÜ OLACAK

Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye'nin 'Mega Endüstri Bölgeleri' projesinin öncüsü olacak. TEKNOSAB, yeni sanayi devriminin sembolü olarak Bursa'da 25 milyar dolarlık yatırım öngörüsü ve 40 milyar dolarlık ihracat hedefiyle hayata geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yakından takip ettiği ve övgüyle bahsettiği projede, altyapı çalışmaları 8 farklı etapta sürüyor. TEKNOSAB, toplamda 8,5 milyon metrekarelik bir alanda hayata geçiyor.

Öte yandan, 22 milyar lira yatırım planlanan yıllık 175 adet kapasiteli 5 bin civarında kişinin çalışacağı yerli otomobilin yanısıra bir çok uluslararası otomotiv üreticisinin de yüksek teknolojili otomobil üretimi için TEKNOSAB'ın kapısını çalması bekleniyor.

YARIN GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

Yerli otomobil yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Gebze'de tanıtılacak. Erdoğan yerli araç ile Osmangazi Köprüsü'nden geçiş yapacak.

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Yerli otomobil üretimiyle ilgili ayrıntıları içeren Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar göre yerli otomobil Bursa'da üretilecek. Fabrikaya yatırım yer tahsisi, KDV istisnası, alım garantisi gibi destekler sağlanacak. Üretim tesisinde 4323 kişi istihdam edilecek. Bu kişilerin 300'ü nitelikli personel olacak. Otomobil üretimi 5 ayrı modelde, yıllık üretim kapasitesi ise 175 bin adet olacak.

DEVLET DESTEĞİ SAĞLANACAK

Yerli otomobil üretimine ilişkin detaylar da netlik kazandı. Yerli otomobil üretim tesisi, Bursa'da kurulacak. Üstlenici firmaya alım garantisi dâhil pek çok devlet desteği sağlanacak.

YATIRIM TUTARI 22 MİLYAR LİRA

Yatırımın süresi, başlangıç tarihi olan 30 Ekim 2019 tarihinden itibaren 13 yıl olarak belirlendi. Bu süre içerisinde 5 ayrı modelden yılda 175 bin otomobilin üretilmesi öngörülüyor.

Belirlenen hedefin süre içerisinde tamamlanamaması halinde ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca sürenin yarısı kadar daha ek süre tanınabilecek. Yatırımın toplan tutarı ise 22 milyar lira olarak tespit edildi.

Kaynak: İHA

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