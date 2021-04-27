Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 29 Nisan-17 Mayıs arasındaki tam kapanmayla ilgili genelge gönderdi. Bu kapsamda salgın döneminde ilk defa tam kapanmaya geçen Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi de yayımlandı.

Artan koronavirüs vakaları sonrası 17 günlük tam kapanma dönemine geçildi. Bu çerçevede; İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Tam kapanma Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre; hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla bazı yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

MUAFİYETİ KÖTÜ KULLANANLARA CEZA VAR

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgemizde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecek.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF YERLERİN VE KİŞİLERİN LİSTESİ

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla;