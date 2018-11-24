Tam Kadro Gidiyorlar

Yönetim tam kadro Trabzon'a gidiyor. Yarınki maç öncesi Başkan Ali Koç dahil olmak yönetim kurulu üyelerinin tamamına yakını takımı bu zorlu deplasmanda yalnız bırakmayacak. Başkan düzeyinde uzun süredir sarı-lacivetliler ilk kez Trabzonspor deplasmanında statta olacak. Yönetimin bu kararı almasındaki temel etkenlerden birinin iki kulüp arasındaki gerginliği azaltmak olduğu ifade edildi. Ayrıca sarı-lacivertli taraftarlar da Trabzon'da yer almayacağı için yönetim takımın bu zorlu ve baskılı ortamda yalnız kalmasını istemiyor.

Dört eksik

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Şener ve Alper bu maçta forma giyemeyecek. Bunun yanısıra cezalı olan Jailson ve Soldado da kadroda olmayacak. İyileşen Mehmet Topal takımdaki yerini alacak.

Fenerbahçe bugün yapacağı antrenmanın ardından Trabzon'a gidecek.