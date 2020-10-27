Oltasına takılan 27,5 kilo ağırlığındaki sazanı suya bırakıp gönülleri fethetti
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Oltasına takılan 27,5 kilo ağırlığındaki sazanı suya bırakıp gönülleri fethetti

27.10.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.10.2020 12:20
Oltasına takılan 27,5 kilo ağırlığındaki sazanı suya bırakıp gönülleri fethetti

Başta avcılık ve sportif balıkçılık olmak üzere birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Pelitözü göletinde yakalanıp tekrar suya bırakılan 27,5 ağırlığındaki dev sazan görenleri hayrete düşürdü.

Bilecik'e 5 kilometre uzaklıkta olan Pelitözü göletinde avcılık yapan Cihat Öztürk, 27,5 kilo ağırlığında dev sazan balığı yakaladı ve görüntüledikten sonra tekrar suya bıraktı.

"BİLECİK'İN SESİNİ DUYURDUĞUMUZ İÇİN MUTLUYUZ"

Gölette 2015 yılından bu yana sportif balıkçılık anlamında birçok aktivitenin düzenlendiğini kaydeden Pelitözü Gölpark Saha Sorumlusu Tamer Sargıl, 'Yakala Bırak' sportif balıkçılık aktivitelerini anlattı. Sarıl, "Bu çerçevede Pelitözü göletinde yaptığımız bu tür aktiviteler ile hem Bilecik'imizin güzelliklerini duyurmak, hem de çocuklarımız ve yeni nesillere temiz ve zengin bir doğal güzelliği bırakmanın önemini hissettirmek istiyoruz. Bizim de denetimimiz çerçevesinde insanlar burada sportif balıkçılık yapabiliyorlar. Yakalanan bu balık ile Bilecik'in sesini bir kez daha duyurduğumuz için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Oltaya 27,5 ağırlığında sazan balığı takıldı, görenler gözlerine inanamadı

TEBRİK MESAJLARI ALIYOR

Sargıl, yakalanan balık hakkında sosyal medya ağlarında birçok tebrik ve teşekkür mesajları aldıklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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