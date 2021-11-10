Talas'ta muhtarlara MAKS eğitimi verildi
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Kayseri'de muhtarlara yönelik Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) eğitimi verildi.
TALAS, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de muhtarlara yönelik Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) eğitimi verildi.
Alınan bilgiye göre, Talas Kaymakamlığı İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından verilen eğitimde muhtarlar MAKS hakkında bilgilendirildi.
Eğitimde, müdürlük görevlisi Süleyman Yapar tarafından muhtar modülünün işlevleri, yerleşim yeri doğrulama, belge düzenleme, yerleşim yeri değişiklik raporu ve adres sorgulama konularında detaylı bilgiler aktarıldı.
Vatandaşlara daha iyi hizmet verilmesi amacıyla düzenlenen eğitimler devam devam edecek.
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet