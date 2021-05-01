Son dakika haber! TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN GRUPLAR GÖZALTINA ALINDI
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Son dakika haber! TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN GRUPLAR GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı.

İstanbul DHA - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı.

İlk olarak Mecidiyeköy'de toplanan bir grup Taksim'e yürümek istedi. Polis grubun yürüyüşüne için vermedi. Gruptaki yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı. Bir başka grup ise Tarlabaşı'ndan Taksim'e gitmeye çalıştı. Ancak bu gruptakiler de gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polisin Taksim ve çevresinde önlemleri sürüyor.

Son dakika haber! TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN GRUPLAR GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haber! TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN GRUPLAR GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haber! TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN GRUPLAR GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haber! TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN GRUPLAR GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haber! TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN GRUPLAR GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haber! TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN GRUPLAR GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haber! TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN GRUPLAR GÖZALTINA ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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