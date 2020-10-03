İBB, Taksim'de sembol olan simit tezgahlarını kaldırıyor
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İBB, Taksim'de sembol olan simit tezgahlarını kaldırıyor

03.10.2020 13:44 | Son Güncelleme: 03.10.2020 14:40

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi üzerinde bulunan, bölgenin sembolü haline gelen 16 simit tezgahı İBB zabıta ekipleri tarafından kaldırılıyor.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi üzerinde bulunan ve bölgede bir sembol olan simitçi tezgahları İBB'nin onayı ile Beyoğlu Belediyesi tarafından dizayn edilmişti. Simitçilerin giysileri de Beyoğlu Belediyesi tarafından tasarlanarak kişilere dağıtıldı. Bu nedenle işgaliye ödemeleri de Beyoğlu Belediyesine yapılıyordu.

İŞGALİYELERİN İBB'YE ÖDENMESİ İSTENDİ

Daha sonra İBB yönetiminin değişmesiyle tezgahlardaki ve simitçilerin giysilerindeki Beyoğlu Belediyesi yazısı ile logolarının kaldırılmasını söyleyerek işgaliyelerin artık İBB'ye ödenmesi gerektiğini belirtti. Bunun üzerine simitçi tezgahı sahipleri dilekçe hazırlayıp işgaliye düzenlemesi için İBB'ye başvuruda bulundu.

İŞGALİYE TALEBİNE ONAY VERİLMEYİNCE TEZGAHLAR KALDIRILDI

İşgaliye talebine onay verilmemesi üzerine Taksim'e gelen İBB zabıta ekipleri tüm tezgahları süresiz bir şekilde kaldırttı. Zabıta ekiplerinin bölgeden ayrılmasının ardından bazı simitçiler tezgahlarını açarak satışa devam ederken bazıları da tezgah açmadı.

İBB, Taksim'de sembol olan simit tezgahlarını kaldırıyor
İBB, Taksim'de sembol olan simit tezgahlarını kaldırıyor
İBB, Taksim'de sembol olan simit tezgahlarını kaldırıyor
İBB, Taksim'de sembol olan simit tezgahlarını kaldırıyor
İBB, Taksim'de sembol olan simit tezgahlarını kaldırıyor
İBB, Taksim'de sembol olan simit tezgahlarını kaldırıyor
İBB, Taksim'de sembol olan simit tezgahlarını kaldırıyor
İBB, Taksim'de sembol olan simit tezgahlarını kaldırıyor
İBB, Taksim'de sembol olan simit tezgahlarını kaldırıyor
İBB, Taksim'de sembol olan simit tezgahlarını kaldırıyor
İBB, Taksim'de sembol olan simit tezgahlarını kaldırıyor
İBB, Taksim'de sembol olan simit tezgahlarını kaldırıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
HIMM: Çok doğru bir karar başkan en iyisini bilir
Cevap Yaz Yayından Kaldır
TARSUSCİTY: herşey çok guzel oluyo, Devamkeee
Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
500
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