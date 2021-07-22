Taksicilerden taksimetre tezgahı! Müşterinin cebinden pes dedirten yöntemle fazla para aldılar
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Taksicilerden taksimetre tezgahı! Müşterinin cebinden pes dedirten yöntemle fazla para aldılar

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Özellikle İstanbul'da uyguladıkları fiyat tarifeleri konusunda haklarında çok sayıda şikayet bulunan taksilerle ilgili skandal bir olay yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin İstanbul Havalimanı çevresinde denetlediği 700 taksiden 400'ünün farklı bir yazılım kullandığı gerekçesiyle çalışma izinlerini askıya aldı. Taksicilerin, bu yolla müşterilerden 8 ila 10 lira daha fazla para aldıkları ortaya konuldu.

Türkiye'de otobüs ve minibüslerden sonra en yaygın ulaşım araçları arasında gelen taksilerle ilgili İstanbul'da skandal bir olay yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin denetimleri sonucunda ortaya çıkan olayda, taksimetrede farklı yazılım kullanarak müşterilerden 8 ila 10 lira arasında daha yüksek ücret aldıkları tespit edilen 400 taksinin izin belgeleri askıya alındı.

İ- TAKSİ'YE ENTEGRE OLMADILAR

Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bayramdan hemen önce, İstanbul Havaalanı'nda hizmet veren 700 taksiden 400'ünün çalışmasını durdurdu. Çünkü bu 400 taksinin NTaksi denilen kendi yazılımlarını kullandıkları ve bu yazılımın İBB'nin taksimetre yazılımı olan İ-Taksi'yle entegre olmadığı, denetlenemediği belirlendi. NTaksi yazılımının, İBB'nin belirlediği taksimetre ücretiyle uyumlu olmadığı, bu yazılımla yüzde 8-10 arasında daha fazla taksimetre ücreti alındığı iddia ediliyor.

BİRİ 282 LİRA DİĞER 304 LİRA YAZDI

İstanbul taksi camiasından kaynakların aktarımına göre; olay, yaklaşık bir yıldan fazladır devam eden şikayetlerle ortaya çıktı. İddiaya göre; Bir aile, İstanbul Havalimanı'ndan 2 taksiye bindi, peş peşe Pendik'e gitti. Peş peşe giden 2 taksiden biri 282 lira yazarken diğeri 304 lira yazdı. Aile hemen şikayetçi oldu. Aynı yere peş peşe giden iki taksideki farkın farklı taksimetreden kaynaklandığı öne sürülüyor.

KENDİ YAZILIMLARINI GELİŞTİRMİŞLER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaynakları; havalimanı taksileri İ-taksi'nin taksimetre yazılımını kullanmaları için İBB tarafından defalarca uyarıldığını ancak kendi yazılımlarını kullanmaya devam edince bayramdan önce 400 taksinin faaliyeti durdurulduğunu belirtti. İBB kaynakları, 'Kendi yazılımlarını geliştirmişler. Bütünüyle denetim dışı. Uyarılarımıza rağmen kendi yazılımlarını kullanmaya devam ettiklerinden taksilerin çalışması durduruldu. Fakat bayramda çalışamayıp mağdur olmamaları için geçici olarak açıldı. Bayramdan hemen sonra İstanbul Taksiciler Odası ve Havaalanı Taksiciler Kooperatifi'yle bir araya gelinerek çözüm sağlanacak' dedi.

"KOOPERATİF BİZİ KULLANMAYA MECBUR BIRAKTI"

İstanbul Havalimanı'ndan çalışan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ruhsatı askıya alınan bir taksici, "Neden İBB'nin taksimetre yazılımı yerine kendi yazılımınızı kullandınız? Taksimetre fazla mı yazıyor?" sorusuna yanıt verdi: "İ-taksi aplikasyonunu taksiye bağlamak zorundayız yoksa ruhsat alamayız. Yani aracımızda i-taksi aplikasyonu var fakat bunun yanında Ntaksi aplikasyonu da var ve taksimetre Ntaksi üzerinden çalışıyor. Havalimanı Kooperatifi bizi Ntaksi aplikasyonunu kullanmaya mecbur etti. Bir süredir müşterilerden taksimetrenin fazla yazdığına dair şikayetler alıyordum. Kendi arabamla denemesini yaptım şikayet üzerine. Kilometreyi sıfırladım. Taksimetre 100 metrede bir atar normalde. Benim denememde de önce 100 metrede attı, sonrakinde 85-90'a doğru atmaya başladı. Uzun mesafede daha net belli oldu. Bu şekilde taksimetre yüzde 8-10 daha fazla yazar. Taksimin ruhsatı askıya alındı, arabam bağlandı, birkaç gün çalışamadım. Bize yazık değil mi? Burada sorumluluk Havalimanı Kooperatifi'nde. Onlar bizi mecbur bıraktı. Aslında geçen yıl ntaksi için İBB'yle görüşüldü fakat izin alınamadı. Eğer izin alınmış olsaydı havalimanına dönüşlerde belirli bir miktar komisyon yazılım şirketine verilecekti. Bu nedenle bu yazılım kullandırıldı."

"ENTEGRE İŞLEMİNİ YAPTIRMAMIŞLAR"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise konu hakkında şu açıklamayı yaptı: "Bildiğiniz gibi İ-taksi İBB'nin. Ancak taksiler Bi-taksi, ntaksi gibi özel firmalarla da çalışabiliyorlar. İBB diyor ki 'Benim İ-taksimi kullanacaksınız, farklı bir aplikasyon kullanılıyorsa benim sistemime entegre olacak.' Havalimanı taksileri de Ntaksi'yi kullanmış ama İ-Taksi'yle entegre edilmemiş. İBB araçları bu nedenle bağladı. NTaksi'nin taksimetresinin fazla yazdığına dair iddialar karşısında ben de test ettim. Fakat fazla yazma yok. Bu iddialara katılmıyorum. İBB, 'Hangi aplikasyonu kullanırsan kullan İ-taksiye ara kabloyla entegreli olacak' diyor. NTaksi de entegre olmadığı için araçlar bağlandı. Bayram süresince esnaf mağdur olmasın diye de araçlar yeniden çalışmaya başladı. Bayram bitişi, pazartesi günü görüşme yapılarak çözüm sağlanacak."

Taksicilerden taksimetre tezgahı! Müşterinin cebinden pes dedirten yöntemle fazla para aldılar
Haber Yorumları (4)
HAKAN AKSOY: Oda yoneticileri fazla ücret alıp camiayı bir lekeleyen fırsatçıları men etmeli...
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
SİNAN YILMAZ : İyi bir taksi müşterisiyim. Haftada 10 kez binerim. Saygılıyım. Bozuk para mutlaka cebimde olur. Yolculuk yaklaşırken hazır ederim ödememi. Sonuç. 100 taksiden 10'u saygılı, aracı temiz, sen sohbet etmek istersen konuşur, aracı sert kullanmaz, güzergah tercihini mutlaka sorar. Umarım beni anlamışlardır.
Cevap Yaz 3 11 Yayından Kaldır
CİHAN GÜLSEREN: Uber kesinlikle tekrar geri gelmeli. Taksiciler çok şımardı artık
Cevap Yaz 4 20 Yayından Kaldır
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