Takla atan otomobildeki 2 asker yaşamını yitirdi
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Takla atan otomobildeki 2 asker yaşamını yitirdi

Takla atan otomobildeki 2 asker yaşamını yitirdi
Demirören Haber Ajansı / Emrullah Karakaş - Haberler | Güncel

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde takla atan otomobildeki 2 asker yaşamını yitirdi.

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde takla atan otomobildeki 2 asker yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde Mazıdağı ilçesindeki kırsal Aksu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 61 KZ 769 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Kazada, otomobildeki 2 asker yaşamını yitirdi.Kazada ölen askerlerin cansız bedenleri otopsi için hastane morguna götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrullah Karakaş

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