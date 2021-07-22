Takla atan otomobildeki 2 asker yaşamını yitirdi
MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde takla atan otomobildeki 2 asker yaşamını yitirdi.
MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde takla atan otomobildeki 2 asker yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde Mazıdağı ilçesindeki kırsal Aksu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 61 KZ 769 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Kazada, otomobildeki 2 asker yaşamını yitirdi.Kazada ölen askerlerin cansız bedenleri otopsi için hastane morguna götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrullah Karakaş