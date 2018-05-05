Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 82 - Banvit: 63
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 28. hafta maçında Gaziantep Basketbol, evinde karşılaştığı Banvit’i 82-63 mağlup etti.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 28. hafta maçında Gaziantep Basketbol, evinde karşılaştığı Banvit'i 82-63 mağlup etti.
Salon: Karataş Şahinbey Spor Salonu
Hakemler: Fatih Arslanoğlu xx, Kaan Büyükçil xx, Kerem Baki xx
Gaziantep Basketbol: Sean Armand xxxx 32, Robert Lawrence xxx 11, Orhan Haciyeva x, Patrick Domnik xxx 15, Jure Balazıc xx 5, Rolands Freimanis x 4, Can Uğur Öğüt xx 7, Erol Can Çinko xx 6, Kevın Murphy xx, Kadir Bayram x, Erden Eryüz xx 2, Murat Göktaş x
Başantrenör: Nenad Markovic
Banvit: Adonis Thomas xx 6, Şehmus Özer x 2, Daman Kulıg xx 9, Can Altıntığ xx 9, Gasper Vidmar x 3, Andy Rautins xx 9, Rıdvan Öncel xx 14, Tony Taylor xx 5, Angelo Caloıaro xx 6, Erkin Şenel x
Başantrenör: Sasa Fılıpovskı
1. Periyot: 25-18 (Gaziantep Basketbol Lehine)
Devre: 42-32 (Gaziantep Basketbol Lehine)
3. Periyot: 64-47 (Gaziantep Basketbol Lehine) - GAZİANTEP