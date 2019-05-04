Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
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Salon: Şahinbey
Hakemler: Kaan Büyükçil, Halil Baldemir, Ali Köseoğlu
Gaziantep Basketbol: Orhan Hacıyeva 5, Jekiri 6, Tomas 5,
McKissic 15, Can Uğur Öğüt 13, Murat Göktaş, Batuhan Dikmen, Berisha 1, Jelovac
15, Yunus Çankaya 6, Kadir Bayram 17, Doğan Şenli 6
Afyon Belediyespor: Zelionis 14, Oğulcan Baykan 13, Serkan
Menteşe 2, Talat Altunbey 6, Dorukhan Engindeniz 12, Safdar Çağan Aydın 4,
Cevher Özer 12
1. periyot: 27-15
Devre: 48-35
3. periyot: 69-47
Tahincioğlu
Basketbol Süper Ligi'nde Gaziantep Basketbol, Afyon Belediyespor'u 89-63 yendi.
Maça etkili başlayan Gaziantep
ekibi, ilk periyodu 27-15
önde geçti.
İkinci periyotta da etkili oyununa devam eden Gaziantep
Basketbol, soyunma
odasına 48-35 önde girdi.
Üçüncü periyotta dengeli geçen karşılaşmanın 25.
dakikası geride kalırken skor Gaziantep ekibi adına 54-42'de kaldı. Periyodun
kalan süresinde Can Uğur Öğüt'ün başarılı dış atışlarıyla farkı açmaya başlayan
Gaziantep Basketbol, 3. çeyreği 69-47 önde tamamladı.
Gaziantep Basketbol, maçın son çeyreğinde de başarılı oyununu sürdürdü.
Son 5 dakikaya girilirken 80-54'lük üstünlüğünü koruyan Gaziantep ekibi,
salondan 89-63 galip ayrıldı.
Maçın
en skorer ismi Gaziantep Basketbol adına 17 sayı üreten Kadir Bayram oldu.