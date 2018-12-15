Tahincioğlu Basketbol Ligi: Gaziantep Basketbol: 66 - Tofaş: 79

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin 10. haftasında Gaziantep Basketbol, TOFAŞ'ı konuk etti. Gaziantep Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda oynanan zorlu mücadeleyi konuk takım 79-66'lık skorla kazandı.

TOFAŞ bu sonuçla puanını 19'a yükseltirken, Gaziantep ekibi ise bu mağlubiyetin ardından puanını 15'e çıkardı. TOFAŞ'ta Garret attığı 19 sayı ile takımın yıldızı olurken, Gaziantep Basketbol'da ise James 18 sayı attı.

Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Kaan Büyükçil xx, Ozan Çakar xx, Ahmet Tatlıcı xx

Gaziantep Basketbol: James xxx 18, Orhan Hacıyeva xxx 8, Kadir Bayram x 5, Jekiri xx 6, Marko Tomas xx 8, McKissic xxx 11, Doğan Şenli xx 2, Phllip Edward Greene xx 5, Yunus Çankaya x 3

Başantrenör: Nenad Markovic

TOFAŞ: Barış Ermiş xx, Sammy Mejia xxx 12, Diante Garrett xxx 19, Muhsin Yaşar x 3, Yiğit Arslan xxx 12, Jeff Withey x 6, Kyle Weems x 7, Berkan Durmaz x 7, Elegar xxx 13

Başantrenör: Orhun Ene

1. Periyot: 18-24 (TOFAŞ Lehine)

Devre: 33-41 (TOFAŞ Lehine)

3. Periyot: 50-67 (TOFAŞ Lehine) - GAZİANTEP