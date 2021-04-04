TAF: Nihat Tokmak, Türkiye şampiyonluğu sıfatını hak edecek tek bir sonuca dahi imza atmamıştır
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TAF: Nihat Tokmak, Türkiye şampiyonluğu sıfatını hak edecek tek bir sonuca dahi imza atmamıştır

Demirören Haber Ajansı / Nesrin AYDIN YALDIZ - Haberler | Spor
TAF: Nihat Tokmak, Türkiye şampiyonluğu sıfatını hak edecek tek bir sonuca dahi imza atmamıştır

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), Elazığ'da geçimini sağlamak için pazarda yumurta sattığını iddia eden Nihat Tokmak'ın, "Atletizmde 28 kez Türkiye Şampiyonu oldum, ancak işsizim" şeklindeki ifadeleri üzerine açıklama yaptı.

–Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), Elazığ'da geçimini sağlamak için pazarda yumurta sattığını iddia eden Nihat Tokmak'ın, "Atletizmde 28 kez Türkiye Şampiyonu oldum, ancak işsizim" şeklindeki ifadeleri üzerine açıklama yaptı. TAF, "Nihat Tokmak isimli bu şahıs, Türkiye Atletizm Şampiyonaları'nın U16 ve U18 yaş grupları da dahil olmak üzere hiçbirinde kürsüye çıkmamış, Türkiye şampiyonluğu sıfatını hak edecek tek bir sonuca dahi imza atmamıştır" dedi.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nundan konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "2 Nisan Cuma günü bazı yayın organlarında çıkan ve Elazığ'da geçimini sağlamak için pazarda yumurta satan bir vatandaşımızın "Atletizmde 28 kez Türkiye Şampiyonu oldum, ancak işsizim" şeklindeki ifadelerinin, hiçbir doğrulama yapılmadan tartışma malzemesi yapılmasını esefle ve üzüntüyle karşıladık. Haberde kullanılan maddi verilerin tamamı gerçek dışı ve uydurmadır. Nihat Tokmak isimli bu şahıs, Türkiye Atletizm Şampiyonaları'nın U16 ve U18 yaş grupları da dahil olmak üzere hiçbirinde kürsüye çıkmamış, Türkiye şampiyonluğu sıfatını hak edecek tek bir sonuca dahi imza atmamıştır. Yarışma kayıtları incelenmiş, Tokmak'ın bazı bölgesel ve ulusal kros ve pist müsabakalarında yarıştığı, ancak ulusal bazda bireysel kürsü başarısı gösteremediği belirlenmiştir. Ayrıca, altını çizmek isteriz ki, atletizmde tescilli Türkiye şampiyonluğu unvanı, her sezon içinde Türkiye Atletizm Federasyonu'nca düzenlenen büyükler, U20, U23, U18 açık saha, salon ve kros şampiyonalarındaki birincilikler için kullanılabilir. Bunun dışındaki bölgesel yarış birincilikleri, lig yarışmalarındaki kazanımların, özel müsabakalardaki birinciliklerin "Türkiye şampiyonluğu" diye tanımlanması söz konusu olamaz. Kaldı ki, Türkiye atletizm tarihinde bile, iddiada geçtiği gibi 28 ulusal şampiyonluk sayısına ancak efsane atletlerimizden birkaçı ulaşabilmiştir. İddia sahibi şahsın, yarışmalarda her katılımcıya verilen veya kros yarışmalarında takımla birlikte kürsüde alınan madalyaları "Türkiye şampiyonluğu" diye lanse ettiği, servis edilen haber fotoğrafında boynunda madalyalarla birlikte poz vermesinden anlaşılmaktadır. Kamuoyunun, bilhassa da medyanın şahsi reklamı için sansasyon peşinde olan bu gibi şahıslara itibar etmemesini istirham ediyoruz."


- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nesrin AYDIN YALDIZ

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