Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'dan Ali Koç'a ziyaret
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Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'dan Ali Koç'a ziyaret

25.01.2021 16:49 | Son Güncelleme: 25.01.2021 17:36
Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'dan Ali Koç'a ziyaret

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ziyaret ederek Başkan Ali Koç ile görüştü.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ziyaret ederek Başkan Ali Koç ile görüştü. Çintimar, sarı-lacivertli camiaya atletizme olan büyük destekleri için minnettar olduklarını söyledi.

TAF Başkanı Fatih Çintimar, Türk sporunun lokomotif kulüplerinden biri olan Fenerbahçe'ye ziyarette bulunarak sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ile bir araya geldi. İki başkanın görüşmesine öncelikle geçen hafta kaybettikleri Fenerbahçe Spor Kulübü antrenörlerinden İbrahim Halil Çömlekçi için taziyelerini sunarak başlayan Çintimar, Ersu Şaşma'nın 5.71'lik tarihi rekorundan da bahsederek "Hocamızı bu vesileyle bir kez daha rahmetle anıyorum" dedi.

Başkan Çintimar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a bugüne kadar atletizme verdikleri destek için teşekkür ederken, "Fenerbahçe, Türkiye'de atletizmin en önde gelen markalarından biri. Bir çok yıldız atletimize kucak açan, onlar bünyesinde barındıran, her daim atletizme yatırım yapan bir dünya kulübü. Bundan sonra da bu desteğin süreceğine inanıyoruz. Sizlere yarışmalarınızda başarılar diliyorum" diye konuştu.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da atletlerinin başarılarıyla gururlandıklarını, sarı-lacivertli formayı atletizm pistlerinde onurla izlemeye devam edeceklerini söyledi. Koç, geçen yıl atletizm liglerinde tüm kupaları topladıkları atletizmde yeni başarılar için heyecanlı olduklarını ifade etti.Görüşmede Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Amatör Şubeler Koordinatörü ve eski federasyon başkanı Fikret Çetinkaya da yer aldı. Çetinkaya, Başkan Koç'a takımlarının son durumuyla ilgili bilgi verdi.

TAF Başkanı Fatih Çintimar, görüşmenin sonunda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a, atletizme desteğinden ötürü bir şilt hediye etti ve kendisini sezon içinde takvimi uygun olduğunda yarışmalarda görmek istediklerini sözlerine ekledi.

 


- Ankara
Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'dan Ali Koç'a ziyaret

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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