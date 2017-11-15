Taekwondo'nun Babası İsmet Iraz, Son Yolculuğuna Uğurlandı

ERCAN ATA-ANKARA/DHA



Taekvondo'nun duayen isimlerinden İsmet Iraz Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğa uğurlandı.



Türkiye'ye tekvandoyu getiren isim olan eski Milli takımlar teknik direktörü olarak bu branşa uzun yıllar hizmet eden İsmet Iraz, böbrek ve solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.



Sporculuk ve antrenörlük hayatını geçirdiği ve ismini taşıyan spor salonu önünde düzenlenen anma töreninin ardından İsmet Iraz, Karşıyaka Cami'sinde kılınan öğle namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.



Ankara19 Mayıs Spor Kompleksi içinde bulunan İsmet Iraz Taekwondo Salonu önünde düzenlenen törene, İsmet Iraz eşi Hanife Iraz, kızı Zeynep Iraz, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Eski Bakanlardan Yücel Seçkiner, Ali Şevki Erek, Ünal Erkan, Kadim dostu eski vali Orhan Taşanlar, Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Federasyon Başkanları, Milli Takım Antrenörleri, Basın Mensupları ve spor camiasından sevenleri katıldı.



İsmet Iraz'ın kaybından büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Spor Genel Müdürü Mehmet Kaykan, "Sadece Tekvando ailesinin değil, Türk sporunun çok önemli bir duayenini ve Türk sporunun bir yapı taşını bugün ahirete uğurladık. Uzun süredir çektiği rahatsızlık sonunda Ahirete, cenabı Allah'ın taktiri gerçekleşti ve hepimizin tadacağı bu anı İsmet Iraz hocamız yaşadı. Hepimiz bu anı yaşayacağız ama geride hocamız gibi hoş seda bırakabilecek miyiz, hepimiz bu anı yaşayacağız da, geride yaptıklarımızla ahirete kadar anılabilecek miyiz? Duaları alabilecek miyiz, bu tartışılır. Ülkemizin dışarıya kapalı olduğu 1970'lerde Uzakdoğu'ya gidip Tekvando branşını ayrıntıları ile öğrenip ülkemizin gençlerine öğretti. Tekvando branşını ülkemize kazandırdı. Tekvando branşı Olimpiyatlara katıldığı tarihten bugüne madalya getiriyorsa bunu hocamıza borçluyuz. Spor yöneticilerinin sıkıntısını çeken aileleridir. Eşinden helallik istiyoruz. Elimizden gelen hatırasını yaşatmaktır ve boynumuzun borcudur" dedi



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