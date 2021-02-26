Tacizle suçlanan ABD Kadın Jimnastik Takımı antrenörü mahkeme günü intihar etti
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Tacizle suçlanan ABD Kadın Jimnastik Takımı antrenörü mahkeme günü intihar etti

26.02.2021 09:10 | Son Güncelleme: 26.02.2021 09:28

ABD Kadın Jimnastik Takımı'nın eski olimpik antrenörü John Geddert'in, hakkında cinsel taciz ve insan ticareti suçlamaları içeren bir iddianamenin hazırlanmasından saatler sonra intihar ettiği açıklandı. 63 yaşındaki milli takım hocasının intihardan önce mahkeme önüne çıkması bekleniyordu.

Michigan Başsavcısı Dana Nessel, Geddert'in Perşembe öğleden sonra öldüğünü doğruladı. Perşembe sabahı Geddert'e 24 ayrı suçlama yönelten bir iddianame hazırlanmıştı. Jimnastik takımını 2012 Olimpiyatları'na hazırlayan ekipte olan Geddert, yüzlerce atlete cinsel taciz suçundan hüküm giyen takım doktoru Larry Nassar ile yakın bir isimdi.

BİRDEN FAZLA JİMNASTİKÇİ TACİZ İDDİASINDA BULUNMUŞTU

Nassar 2018'de 250'den fazla genç kadını taciz ettiği gerekçesiyle 300'den fazla yıl hapis cezası almıştı. 63 yaşındaki Geddert Michigan'da Nassar'ın takım doktoru olarak çalıştığı antrenman tesisinin sahibiydi. Nassar'a karşı 2018'deki davada ifade veren birden fazla jimnastikçi Geddert'in de kendilerini taciz ettiğini söylemişti.

"TRAJİK BİR ŞEKİLDE SON BULDU"

Geddert'in Perşembe günü karakola teslim olması bekleniyordu. Karakola gelmemesi üzerine evine giden yetkililer Geddert'in cansız bedenini buldu. İntihar eden koç için Başsavcı Nessel "İçinde yer alan herkes için trajik olan bu hikaye, trajik bir şekilde son buldu" dedi.

Tacizle suçlanan ABD Kadın Jimastik Takımı antrenörü mahkeme günü intihar etti

YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR NEYDİ?

Geddert'e yöneltilen suçlamalar arasında "birden fazla genç kadına yönelik sözlü, fiziksel ve cinsel taciz" vardı. Şikayetçiler arasında 13 ve 16 yaşında gençler de vardı. İddianamede "Atletleri sakatlanacak veya zarar görecekleri kadar ekstrem koşullarda zorla çalıştırdığı" gerekçesiyle 14 insan ticareti suçlaması da yer alıyordu. Savcılık Geddert'i 2016'da Nassar soruşturmasında yalan söylemekle de suçluyordu.

Tacizle suçlanan ABD Kadın Jimastik Takımı antrenörü mahkeme günü intihar etti

ABD'DE JİMNASTİK DALINDAKİ SKANDALLAR NE DURUMDA?

ABD Jimnastik Federasyonu Ocak 2020'de Nassar'ın istismar ettiği atletlere 215 milyon dolar tazminat ödeme planını açıklamıştı. Federasyon Başkanı Li Li Leung "Atletlerimiz ve topluluğumuzun bize güvenini ne kadar derinden kırdığımızın farkındayız ve bu güveni geri kazanmak için çok çalışıyoruz" demişti. Fakat ABD'nin en fazla ödül kazanan jimnastikçisi Simone Biles'ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi, federasyonun yaşananların sorumluluğunu yeterince üstlenmediği görüşünde.

"BU MİDE BULANDIRICI"

Nassar'ın istismar ettiği atletler arasında yer alan 23 yaşındaki Bilas, bağımsız bir soruşturma talep ediyor. Geçen hafta CBS televizyonuna konuşan Biles "Onlara madalyalar getiriyoruz. Üzerimize düşeni yapıyoruz. Bunun karşılığında siz üzerinize düşeni yapamıyor musunuz? Bu mide bulandırıcı" demişti.

(BBC)

Tacizle suçlanan ABD Kadın Jimnastik Takımı antrenörü mahkeme günü intihar etti
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