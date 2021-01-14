Tacikistan'da son 3 günde Kovid-19 vakası saptanmadı
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Tacikistan'da son 3 günde Kovid-19 vakası saptanmadı

14.01.2021 09:59 | Son Güncelleme: 14.01.2021 10:02
Tacikistan'da son 3 günde Kovid-19 vakası saptanmadı

Tacikistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görülmeye başlandığı nisan ayından bu yana ilk defa son 3 günde yeni vaka tespit edilmedi.

Tacikistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görülmeye başlandığı nisan ayından bu yana ilk defa son 3 günde yeni vaka tespit edilmedi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, en son 3 vakanın saptandığı 10 Ocak'tan bu yana geçen 3 günde yeni vakaya rastlanmadı.

Ülkede salgının başından beri 13 bin 308 kişide virüsün tespit edildiği Tacikistan'da, şimdiye kadar 13 bin 218 kişi iyileşirken, 90 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

31 Aralık'tan beri günlük vaka sayısının 5'in altında olduğu Tacikistan'da, ilk vakanın görüldüğü Nisan 2020'den bu yana ilk defa 3 Ocak'ta yeni vakaya rastlanmamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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