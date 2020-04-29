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TACCINW: Kuzeybatı ABD pazarının tam zamanı

Kuzeybatı Türk Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası (TACCINW) Yönetim Kurulu Başkanı Kurt Gökhan Ölçer, Covid-19 salgınından sonra ABD'de online satışlarda büyük bir artış olduğunu belirtti ve "ABD'ye ihracat yapmak isteyen Türk firmalarının doğru partner bularak bir an evvel pazara...

TACCINW: Kuzeybatı ABD pazarının tam zamanı
29.04.2020 13:04 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:04

Kuzeybatı Türk Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası (TACCINW) Yönetim Kurulu Başkanı Kurt Gökhan Ölçer, Covid-19 salgınından sonra ABD'de online satışlarda büyük bir artış olduğunu belirtti ve "ABD'ye ihracat yapmak isteyen Türk firmalarının doğru partner bularak bir an evvel pazara girmelerini öneriyorum" çağrısı yaptı.

Başta hazır giyim ve ev tekstili olmak üzere birçok ürünün online satışlarında patlama yaşandığını vurgulayan Ölçer, "Pamuklu ürünlerin satışının iki kat arttığını görüyoruz. Ev tekstili ürünlerinin satışında ise dört kat artış var. Ayrıca teknoloji, sağlık, ilaç, biyoteknoloji ve inşaat sektörlerinde fırsatlar bulunuyor" dedi.

Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi (ATBD Council) ile işbirliği anlaşması imzaladıklarını belirten Ölçer, ABD'de iş yapmak isteyen firmalara her konuda destek vereceklerini söyledi.Merkezi Seattle Washington'da bulunan ve 2013 yılından bu yana ABD'nin Washington, Oregon, Alaska, Idaho, Wyoming, Montana ve Kuzey Kaliforniya eyaletlerinde aktif olarak faaliyet gösteren TACCINW'in 200 üyesi bulunuyor.TACCINW Başkanı Ölçer, faaliyet gösterdikleri bölgenin Amazon, Microsoft, Google gibi teknoloji, bulut bilişim ve e-ticaret devlerine ev sahipliğini yaptığını vurguladı. Havacılık devi Boeing'in de bu bölgede yer aldığını ifade eden Ölçer, koronavirüs sonrası ekonominin teknoloji, bulut bilişim ve e-ticaret alanlarına kaydığını belirtti.ABD'ye ihracat yapmak isteyen şirketlerin mutlaka uzun vadeli düşünmeleri gerektiğinin altını çizen Ölçer, Türk firmaların ABD pazarına girişini desteklemek amacıyla ATBD Council ile işbirliği anlaşması imzaladıklarını hatırlattı ve şöyle devam etti:

"ATBD Council ile imzaladığımız işbirliği anlaşması sayesinde Kuzeybatı ABD ve Türkiye arasında önemli bir köprü kurduğumuzu düşünüyoruz. Bu işbirliği sayesinde Türk Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve işletmeleri ile daha yakın temaslar sağlayacağız. Konsey üyelerinin her türlü kampanya ve etkinliklerini odamızın web sayfasından Amerika'nın ilgili şirketlerine duyuracağız. Konsey üyelerine Türkiye ile Pasifik Kuzeybatı arasında organize edilecek sektörel iş heyeti seyahatlerinde de rezervasyon hakkı tanıyacağız. Firmaların logoları, web siteleri linki ile birlikte iş rehberimizde ücretsiz olarak listelenecek. Yine bu firmaların önemli haberlerine de web sayfamızda yer vereceğiz. Aktif ATBD Council üyeleri www.taccinw.org adresini ziyaret ederek TACCINW üyeliğine başvuru yaptıktan sonra bu fırsatlardan yararlanabilecek. Herkesin uzmanlaştığı ve bildiği işi yapması çok önemli. Uzun vadeli planlamalar yapılmalı, ABD pazarında ancak bu şekilde başarılı olunabilir." (Fotoğraflı)


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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