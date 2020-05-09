Tabutla dans eden fenomen grubun lideri Benjamin Aidoo: Essien nedeniyle Chelsea'yi tutuyorum

Tabutla dans ettikleri video ile sosyal medyada fenomen haline gelen Coffin Dance ekibinin lideri Benjamin Aidoo, Messi, Ronaldo ve Ronaldinho'yu danslarına davet etmek istediklerini söyledi. Aidoo ayrıca, Michael Essien nedeniyle Chelsea'yi tuttuğunu ifade etti.

Afrika'da düzenlenen cenaze törenlerinde tabutla ettikleri danslarla fenomen haline gelen Coffin Dance ekibinin lideri Benjamin Aidoo, Chelsea taraftarı olduğunu söyledi.

Futbol dünyasından Messi, Ronaldo ve Ronaldinho'yu danslarına davet etmek istediklerini belirten Aidoo, "Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Ronaldinho olabilir. Bu üç isim benim favori futbolcularımın ve hepsini dansa davet etmek isterdim. Ronaldo'nun karakterini ve hayat hikayesini seviyorum. Messi ise favorim. Ronaldinho da her zaman gülmeyi becerebilen bir isim. Hepsini çok seviyorum" dedi.

"ESSIEN HAYRANI OLDUĞUM İÇİN CHELSEA'Yİ TUTUYORUM"

Michael Essien hayranı olduğu için Chelsea'yi tuttuğunu söyleyen ünlü fenomen, "Essien'in oynadığı dönemlerden dolayı Chelsea taraftarıyım. Chelsea sempatim o dönem başladı. Şimdi daha çok siyahi oyuncu var takımlarda. Her ırktan insanların birlikte olmasını seviyorum. Büyük bir Essien hayranıydım ve onun için Chelsea taraftarı oldum" şeklinde konuştu.

"TAM BİR SOLAĞIM"

Daha önce bazı takımlarda futbol oynadığını belirten Aidoo, "Evet, futbol oynamışlığım var. Bazı Gana takımlarında top koşturdum. Tam bir solağım. Futbol oynamayı seviyorum ancak antrenmanlardan nefret ediyorum. Takımdaki tek solak oyuncu olduğum için idmanları asardım. Sürekli antrenörümüz gelir ve beni idmana götürürdü" ifadelerini kullandı.

(Hürriyet)