HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Tabutla dans eden fenomen grubun lideri Benjamin Aidoo: Essien nedeniyle Chelsea'yi tutuyorum

09.05.2020 15:25 | Son Güncelleme: 09.05.2020 15:50

Tabutla dans ettikleri video ile sosyal medyada fenomen haline gelen Coffin Dance ekibinin lideri Benjamin Aidoo, Messi, Ronaldo ve Ronaldinho'yu danslarına davet etmek istediklerini söyledi. Aidoo ayrıca, Michael Essien nedeniyle Chelsea'yi tuttuğunu ifade etti.

Afrika'da düzenlenen cenaze törenlerinde tabutla ettikleri danslarla fenomen haline gelen Coffin Dance ekibinin lideri Benjamin Aidoo, Chelsea taraftarı olduğunu söyledi.

Futbol dünyasından Messi, Ronaldo ve Ronaldinho'yu danslarına davet etmek istediklerini belirten Aidoo, "Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Ronaldinho olabilir. Bu üç isim benim favori futbolcularımın ve hepsini dansa davet etmek isterdim. Ronaldo'nun karakterini ve hayat hikayesini seviyorum. Messi ise favorim. Ronaldinho da her zaman gülmeyi becerebilen bir isim. Hepsini çok seviyorum" dedi.

"ESSIEN HAYRANI OLDUĞUM İÇİN CHELSEA'Yİ TUTUYORUM"

Michael Essien hayranı olduğu için Chelsea'yi tuttuğunu söyleyen ünlü fenomen, "Essien'in oynadığı dönemlerden dolayı Chelsea taraftarıyım. Chelsea sempatim o dönem başladı. Şimdi daha çok siyahi oyuncu var takımlarda. Her ırktan insanların birlikte olmasını seviyorum. Büyük bir Essien hayranıydım ve onun için Chelsea taraftarı oldum" şeklinde konuştu.

"TAM BİR SOLAĞIM"

Daha önce bazı takımlarda futbol oynadığını belirten Aidoo, "Evet, futbol oynamışlığım var. Bazı Gana takımlarında top koşturdum. Tam bir solağım. Futbol oynamayı seviyorum ancak antrenmanlardan nefret ediyorum. Takımdaki tek solak oyuncu olduğum için idmanları asardım. Sürekli antrenörümüz gelir ve beni idmana götürürdü" ifadelerini kullandı.

(Hürriyet)

Tabutla dans eden fenomen grubun lideri Benjamin Aidoo: Essien nedeniyle Chelsea'yi tutuyorum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim yok Spor
Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim...
Eski Süper Lig topçusunun, öldürdüğü oğlunun hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı Spor
Eski Süper Lig topçusunun, öldürdüğü oğlunun hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı
Sancaktepe Futbol Kulübü'nde 4'ü futbolcu, toplam 9 kişide koronavirüse rastlandı Spor
Sancaktepe Futbol Kulübü'nde 4'ü futbolcu, toplam 9 kişide koronavirüse rastlandı
Saracchi Galatasaray'da kalmak istiyor: Kariyerime devam etmek istediğim yerdeyim Spor
Saracchi Galatasaray'da kalmak istiyor: Kariyerime devam etmek istediğim yerdeyim
Wolfsburg, Tolga Ciğerci'nin ardından Max Kruse'yi de transfer etmek istiyor Spor
Wolfsburg, Tolga Ciğerci'nin ardından Max Kruse'yi de transfer etmek istiyor
Ryan Babel'in vergi kitabıyla yaptığı paylaşım, Hollandalı politikacı Marijnissen'i kızdırdı Spor
Ryan Babel'in vergi kitabıyla yaptığı paylaşım, Hollandalı politikacı Marijnissen'i kızdırdı
Mbappe, gol krallığı için Ben Yedder'e de ödül verilmesini istiyor
Mbappe, gol krallığı için Ben Yedder'e de ödül verilmesini istiyor
Son dakika: Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs tespit edildi
Son dakika: Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs tespit edildi
Dışişleri Bakanlığı'ndan özel izin alarak Gala Caldirola'yı İstanbul'a getiren Emre Belözoğlu, Isla'nın evliliğini kurtardı
Dışişleri Bakanlığı'ndan özel izin alarak Gala Caldirola'yı İstanbul'a getiren Emre Belözoğlu, Isla'nın...
Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek Caner Erkin'e teklif yapmayacak
Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek Caner Erkin'e teklif yapmayacak
Antwerp'ten ayrılan Sinan Bolat, Beşiktaş'a gelmeye hazır
Antwerp'ten ayrılan Sinan Bolat, Beşiktaş'a gelmeye hazır
Eski Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne: Bir aslan asla ölmez
Eski Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne: Bir aslan asla ölmez
Mehmet Zeki Çelik: Transfer için talipler var ancak Lille'de mutluyum
Mehmet Zeki Çelik: Transfer için talipler var ancak Lille'de mutluyum
Lakers'ın eski yıldızı Shannon Brown, evine giren iki kişiye tüfekle ateş açtı
Lakers'ın eski yıldızı Shannon Brown, evine giren iki kişiye tüfekle ateş açtı
Fatih Terim Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz'ı kadroda düşünmüyor
Fatih Terim Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz'ı kadroda düşünmüyor
Fenerbahçe'ye transferi konuşulan Mesut'un menajeri Erkut Söğüt: Sözleşme bitince kararımızı vereceğiz
Fenerbahçe'ye transferi konuşulan Mesut'un menajeri Erkut Söğüt: Sözleşme bitince kararımızı vereceğiz
Kulübüyle sorunlar yaşayan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Galatasaray'ın gündemine geldi
Kulübüyle sorunlar yaşayan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Galatasaray'ın gündemine geldi
Atletico Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Lodi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Atletico Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Lodi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Spor Spikeri Ercan Taner liglerin başlatılmasına tepkili: Ben bu işte yokum
Spor Spikeri Ercan Taner liglerin başlatılmasına tepkili: Ben bu işte yokum
Djibril Cisse, Fransa'da 100 gole ulaşmak için para almadan oynamaya hazır
Djibril Cisse, Fransa'da 100 gole ulaşmak için para almadan oynamaya hazır
Fenerbahçe'de koronavirüs şüphelisi personelin testi negatif çıktı
Fenerbahçe'de koronavirüs şüphelisi personelin testi negatif çıktı
Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi
Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi
Adı Beşiktaş ile anılan Vincent Aboubakar'a West Ham United talip oldu
Adı Beşiktaş ile anılan Vincent Aboubakar'a West Ham United talip oldu
Son Dakika: IFAB, oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e yükseltti
Son Dakika: IFAB, oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e yükseltti
Koronavirüs yasağını deldiği için hapsi istenen Real Madridli Jovic'in ayağı kırıldı
Koronavirüs yasağını deldiği için hapsi istenen Real Madridli Jovic'in ayağı kırıldı
Eski Galatasaraylı Michael Skibbe'nin eşinin kardeşi, tecavüzden 8.5 yıl cezaya çarptırıldı
Eski Galatasaraylı Michael Skibbe'nin eşinin kardeşi, tecavüzden 8.5 yıl cezaya çarptırıldı
Galatasaray'da Fatih Terim ve futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı
Galatasaray'da Fatih Terim ve futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı
Hırvat futbolcu Domagoj Vida'nın menajeri Uğur Avadan: Vida Beşiktaş'ta kalmak istiyor
Hırvat futbolcu Domagoj Vida'nın menajeri Uğur Avadan: Vida Beşiktaş'ta kalmak istiyor
İngiltere Premier Lig Yönetimi, maçları 8 Haziran'da başlatmayı planlıyor
İngiltere Premier Lig Yönetimi, maçları 8 Haziran'da başlatmayı planlıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hüseyin İnan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Tarkan Cem Yılmaz Nur Yerlitaş Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Nenad Bjelica Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Mayıs Avrupa Futbol
Şu an buradasınız: Tabutla dans eden fenomen grubun lideri Benjamin Aidoo: Essien nedeniyle Chelsea'yi tutuyorum - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.5.2020 15:54:08. #1.14#
title