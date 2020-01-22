: Tabancayla oynarken kendini vurdu

22.01.2020 08:11 | Son Güncelleme: 22.01.2020 08:12

ADANA'da Selahattin B. (25), işyerinde elindeki tabancayla oynadığı silahın aniden ateş alması sonucu kendini başından vurdu. Ağır şekilde yaralanan Selahattin B., hastanede tedaviye alınırken, olay sırasında yanında olduğu öne sürülen kız kardeşi Sinem B., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olay, bu sabah saat 05.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah erken saatte ailecek çalıştırdıkları bakkalı açan Selahattin B., iddiaya göre kız kardeşi Sinem B.'nin yanında olduğu sırada belindeki tabancayı çıkartıp oynamaya başladı. Silahın birden ateş alması sonucu Selahattin B., başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Yakınları tarafından özel araçla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Selahattin B., tedavi altına alındı.

Olay yerine sevk edilen polis ekibi, silahın ateş aldığı sırada ağabeyinin yanında olduğu Sinem B.'yi ifade almak için karakola götürdü. Olay yerinde delil toplayan polis, tabancaya da inceleme yapmak üzere el koydu. Polisin olayla ilgili soruşturması çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: DHA

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