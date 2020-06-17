En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çekilirse maaşlar 824 lira artacak En düşük emekli maaşının 1.500 liraya yükseltilmesinin ardından Türkiye Emekliler Derneği, taban emekli aylıklarının asgari ücret seviyesine yükseltilmesini istedi. Eğer talep hayata geçerse en düşük emekli aylığı 2 bin 324 liraya çıkacak.

Bu yıl emekliler pek çok kazanım elde ederken, bunlardan biri de taban maaşın yükseltilmesi oldu. Ek ödeme dahil taban aylık ödemesi bin liradan bin 500 liraya çıkarıldı. Maaşı bin 500 liranın altında olan emeklilere, Nisan'dan itibaren bin 500 lira ödenmeye başlandı. Bu çerçevede 650 bin emeklinin geliri arttı. Emekliler bu adımla rahatlarken; Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) SSK ve Bağ-Kur sigortalılarının taban emekli aylıklarının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi talebi geldi.

EN DÜŞÜK MAAŞ 2 BİN 324 LİRAYA ÇIKACAK

Takvim'de yer alan habere göre, bu öneri kabul görürse, en düşük emekli aylığı 2 bin 324 liraya çıkacak. Ek ödeme dahil maaşı 2 bin 324 liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kazancı yükselecek.

MAAŞLAR 824 LİRA ARTACAK

Gelirlerde 824 liraya varan artış yaşanacak. Düzenlemeden, kapsamdaki emeklilerden vefat etmiş olanların hak sahibi yakınları da hisseleri oranında yararlanacak.