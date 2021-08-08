TAB Genel Başkanı Şahin: "2021 yılında Muğla özelinde çam balı üretimi bitmiştir"

Türkiye Arıcılar Birliği (TAB) Genel Başkanı Ziya Şahin, Antalya, Muğla ve Aydın'daki yangınlarla ilgili yaptığı açıklamada 2021 yılında Muğla özelinde çam balı üretiminin bittiğini söyledi.

Türkiye Arıcılar Birliği (TAB) Genel Başkanı Ziya Şahin, Antalya, Muğla ve Aydın'daki yangınlarla ilgili yaptığı açıklamada 2021 yılında Muğla özelinde çam balı üretiminin bittiğini söyledi.

Böyle bir felaketin hiç yaşanmadığını belirten TAB Başkanı Ziya Şahin, "Osmaniye'den başlamak üzere Mersin'de Antalya Manavgat'ta, Muğla'da ve kısmen diğer bazı illerimizde de küçük yangınla oldu ama bu yangının menşei özellikle Muğla ve Manavgat oldu. Yani Muğla ile Manavgat'ı bitirme noktasına geldi. Her yıl Muğla'da verimli olduğu yıllarda 3.5 milyon arı konaklıyor. Bunların 2.5 milyonu dışarıdan geliyor. Muğla Türkiye'deki arıcıların ekmek teknesiydi. Muğla'da Marmaris'teki alanlarımızın aşağı yukarı yüzde 75-80'i yandı. Milas'ta yine bizim özellikle Bodrum, Milas, Çökertme, Fesleğen gibi yerlerde çok ciddi kaynaklarımız vardı. Buralar da bitti. Yatağan, Kavaklıdere kısmından yüzde 30'luk bir alan yandı. Köyceğiz'de koca bir dağ yandı geçti gitti. Elimizde kala kala Fethiye civarımız kaldı. 3-4 köyümüz var. Muğla'daki çam balı ormanlarının tam olarak zararı ortaya çıkmadı. Resmi bir ifade olmamakla beraber açık söyleyeyim Muğla'daki basıralı ormanların yani çam balı ormanların yarıdan fazlası yandı. Bu bizim içimizi yakıyor. 2021 yılında Muğla özelinde çam balı üretimi bitmiştir. 2021 yılında Muğla'daki gelecek ya da mevcut Muğlalı arıcıların üretimini bırakınız, arıları ne olacak bu sorgulanmalıdır. 2021 yılında gerçekten çok kötü bir konjektür bekliyor. Bu arılardan sadece bal almak için gelmiyorlardı. Altını çizmek istiyorum. 9 ay bal üretiliyordu burada. Biz kışın da arıcılarımız bu alanlarda şeker vermeden arılarını ayakta tutabiliyorlardı, bunlar da gitti" dedi.

"Acil eylem planı belirlenmeli"

Yanan alanlar için acil eylem planı yapılması gerektiğini kaydeden TAB Genel Başkanı Ziya Şahin, "Manavgat ve Muğla'da yanan alanların kışın harnup ve püren de getiren böleler. Bunlar yok oldu. Bunun için yangın söner sönmez acil bir eylem planıyla bu bölgede bir çalıştay yapılmalıdır. Sosyal medya da buraya ağaç dikelim, ağaçlandıralım. Bakın biz bilimsel çalışmalara bilim insanlarının yaptıkları AR-GE çalışmalarına çok değer veriyoruz. Biz buraya değer vermezsek yolumuz yol olmaz. Arıcımızın geleceğini düşünemeyiz. Ne diyor bilim insanları? Buralara kesinlikle yeni ağaç dikmeyiniz. Çünkü kızılçam mesceresinde kozalaklar patladığı zaman, patlaması iyidir. Alttaki toprak tabakasına bir sene sonra kışı geçirdi mi bunlar filizlenir diye ifade ediyorlar. Bunlarla yaygınlaştırmamız lazım. Yeni şeyler dikip te buradaki habitatın ekolojisini batırmayalım" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı