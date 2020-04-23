Suyla canlanan Suruç Ovası'nda sebze fideleri toprakla buluşturuluyor Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa'da çiftçiler, seralarda yetiştirdikleri sebze fidelerini toprakla buluşturdu.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa'da çiftçiler, seralarda yetiştirdikleri sebze fidelerini toprakla buluşturdu.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Eylem Planı kapsamında sulanabilen arazilerin artmasına paralel olarak tarımsal üretimin de arttığı Şanlıurfa'da sebze ekim alanları da genişledi. Bu kapsamda kent genelinde 2019 yılında 195 bin dekarlık alanda sebze üretimi gerçekleştirildi.

Suruç Ovası'nda havanın ısınmasıyla yörenin vazgeçilmezleri arasında yer alan ve ocak ayından itibaren seralarda yetiştirilen ve isotun ham maddesi olan yöreye ait biber başta olmak üzere domates, patlıcan fideleri toprakla buluşturuldu.

Suruç Ziraat Odası Başkanı Ayhan Kılıç, AA muhabirine, ovaya suyun gelmesiyle sebze üretiminin arttığını söyledi.

Suruç Ovası'nın verimli topraklara sahip olduğunu vurgulayan Kılıç, çiftçilerin yöreye özgü tohumlarla üretim yaptığını ifade etti.

Kılıç, iş bulmak amacıyla başka illere göç eden yüzlerce çiftçinin sulama suyu projesi sayesinde kendi tarlasında üretim yaptığını belirterek, "Seralarda ocak ayında ekilen tohumlar fide haline geldi. Çiftçilerimizin büyük emek harcayarak yetiştirdiği biber, patlıcan ve domates fideleri, havaların ısınmasıyla toprağa dikilmeye başlandı." dedi.

Çiftçi Devreş Ay da havaların ısınmasıyla bu yıl fideleri erken diktiklerini belirtti.

Fide dikimi için zorlu bir mesai yürüttüklerini aktaran Ay, şunları kaydetti:

"Fidelere bir evlat şefkatiyle bakıyoruz, yetişmesi çok zor. Emeğimizin karşılığını alırız inşallah. Su gelmeden önce ilçemiz tozdan geçilmiyordu. GAP'la beraber topraklarımız hayat buldu. Eskiden biz Çukurova'ya mevsimlik işçi olarak çalışmaya gidiyorduk, su olmadığı için tarlalarımızdan mahsul alamıyorduk. Şimdi su geldi, her taraf yem yeşil adeta cennet gibi. Allah devletimizden razı olsun."

Çiftçi Abdurrezak Başaran da bostan ekimi için sabahın ilk ışıklarıyla tarlaların yolunu tuttuklarını aktardı.

Toprakla buluşturulan fidelerden haziran ayında ürün alacaklarını ifade eden Başaran, "Bu sene sıcakların erken gelmesiyle fidelerin dikimine 15 gün erken başladık. Yörenin meşhur patlıcan ve biberini ekiyoruz. Bakımı çok zor." diye konuştu.

Kaynak: AA