Süveyş Kanalı'ndaki gemi krizi büyüyor! Günlük zarar 9,6 milyar doları buldu, geminin ikiye bölünmesi gündemde
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Süveyş Kanalı'ndaki gemi krizi büyüyor! Günlük zarar 9,6 milyar doları buldu, geminin ikiye bölünmesi gündemde

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Panama bandıralı konteyner gemisi Evergreen'in şiddetli rüzgâr ve kum fırtınası sebebiyle Süveyş Kanalı'nda kontrolden çıkarak sürüklenmesi, ardından kanalı her iki yönde kapatmasıyla başlayan kriz büyüyor. Onlarca gemi yaşanan sıkışıklık nedeniyle yoluna devam edemezken, dünya deniz ticareti kabus dolu günler yaşıyor. Petrol taşıyan tankerlerin yollarına devam edememesi nedeniyle günlük zarar 9,6 milyar doları bulurken, uzmanlar geminin ikiye bölünmesini öneriyor.

Panama bandıralı konteyner gemisi Evergreen'in şiddetli rüzgâr ve kum fırtınası sebebiyle Süveyş Kanalı'nda kontrolden çıkarak sürüklenmesi, ardından kanalı her iki yönde kapatmasıyla başlayan kriz büyüyor.

150 GEMİ SIKIŞIKLIK NEDENİYLE YOLUNA DEVAM EDEMİYOR

193 kilometre uzunluğundaki kanalda her iki yönde trafiği tıkayan devasa gemi, yıllardır görülen en kötü nakliye sıkışıklığından birini oluşturdu. Süveyş Kanalı Otoritesi (SCA), karaya oturan Evergreen'i kurtarmak için çabaladıklarını belirterek, şu an 150 geminin sıkışıklık sebebiyle yoluna devam edemediğini açıkladı. Bu arada, Mısır'ın Süveyş Kanalı, uluslararası deniz ticaretinin yaklaşık yüzde 10'unu gerçekleştiriyor.

KÜRESEL GEMİCİLİK İÇİN BÜYÜK TEHLİKE

Dünyanın en yoğun su yollarından biri olup Atlantik Okyanusu ile Pasifik Okyanusu arasında petrol, doğalgaz ve kargo taşımacılığı için çok önemli bir bağlantı sağlıyor. Afrika'nın güney ucundaki rotaya alternatif olan kanal, gemicilerin yolunu kabaca yarı yarıya azaltıyor. Yaşanılan bu tıkanıklığın Akdeniz ile Kızıldeniz arasında hareket eden küresel gemicilik için büyük bir zincirleme etkisi olabileceği konuşuluyor.

Süveyş Kanalı'ndaki gemi krizi büyüyor! Günlük zarar 8,6 milyar doları buldu, geminin ikiye bölünmesi gündemde

PETROL FİYATLARI AYNI GÜN YÜZDE 7 ZAMLANDI

Petrol analiz firması Vortexa'ya göre 13 milyon varil ham petrol taşıyan on tanker bu durumdan ciddi şekilde etkilenecek. Akabinde petrolün Avrupa'ya yolculuğu 15 gün gecikecek. Hâl böyle olunca petrol fiyatları da yükselecek. Geminin kanalı kapatmasından bir gün sonra bile fiyatlara yüzde 7 zam geldi. Ayrıca günlük yaklaşık 9,6 milyar dolar değerinde zarar oluştu. Türkiye gazetesinin haberine göre Axi stratejisti Stephen Innes "Ya kanal için kuyruğa girmek ya da Afrika'nın etrafında dolaşmak gerek. Ekstra yolculuk süresi mevcut boru hatlarındaki stoku azaltacak" dedi.

GEMİNİN İKİYE BÖLÜNME İHTİMALİ VAR

Fordham Üniversitesi Denizcilik ve Denizcilik hukuku Profesörü Lawrence Brennan ise "Çekilen fotoğraflarda geminin sert karaya oturduğu ve kıç tarafının yüzer durumda olduğu görülüyor. Bu da gemide ek hasara sebep olabilir. Gemi ikiye bölünürse ve yeniden yüzdürülüp çıkarılamazsa, kanal uzun süre kapalı kalabilir" dedi.

Süveyş Kanalı'ndaki gemi krizi büyüyor! Günlük zarar 9,6 milyar doları buldu, geminin ikiye bölünmesi gündemde
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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