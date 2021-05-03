Süveyş'i tıkayan geminin sahibi Japon firma tazminatı navlun sahipleriyle paylaşmak istiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Süveyş'i tıkayan geminin sahibi Japon firma tazminatı navlun sahipleriyle paylaşmak istiyor

Süveyş'i tıkayan geminin sahibi Japon firma tazminatı navlun sahipleriyle paylaşmak istiyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Süveyş Kanalında trafiği bir hafta durduran "The Ever Given" yük gemisinin sahibi Japon firma, kendisinden talep edilen tazminatın bir kısmını, navlun sahiplerinin üstlenmesini istedi.

Süveyş Kanalında trafiği bir hafta durduran "The Ever Given" yük gemisinin sahibi Japon firma, kendisinden talep edilen tazminatın bir kısmını, navlun sahiplerinin üstlenmesini istedi.

Yük gemisinin sahibi Japon Shoei Kisen, gemi ya da navlunda oluşan hasarları kapsayan "müşterek avarya bildirimi" yoluyla kendisinden talep edilen yaklaşık 916 milyon dolarlık tazminatın bir bölümünü, yük gemisindeki yaklaşık 18 bin konteynerin bir kısmının sahiplerinin üstlenmesini talep etti.

Firma, Süveyş Kanal İdaresi (SCA) ile anlaşma sağlanana kadar yük gemisinin, kanal güzergahında geçiş şeridi olarak bilinen Büyük Acı Göl'de bekletildiğini anımsattı.

Hasar paylaşımına, sigortanın karşıladığı miktarı ve navlun sahiplerinden talep edilen ödeme dilimine dair detaylara yönelik bilgi verilmedi.

Tayvanlı "Evergreen" firmasınca işletilen ve Rotterdam Limanı'na yol alan 400 metre uzunluğundaki yük gemisi, 24 Mart'ta kanal yolunda kum fırtınasına yakalanmıştı.

Panama bandıralı yük gemisi fırtına sonrası, kanalın güney girişinin 6 kilometre kuzeyinde rotadan çıkıp, kıyıya çarparak kanalda sıkışmıştı.

SCA, çalışmaların ardından 29 Mart'ta dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın deniz trafiğine açıldığını açıklamıştı.

Büyük Acı Göl'de bekletilen gemideki 25 Hindistanlı mürettebatın durumunun iyi olduğu, gemide yeterli gıdanın bulunduğu açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Özcan Deniz Demet Akalın
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Gökhan Töre Rıza Kayaalp Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Süveyş'i tıkayan geminin sahibi Japon firma tazminatı navlun sahipleriyle paylaşmak istiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 07:18:00. #1.15#

title