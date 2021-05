Süveyş'i tıkayan geminin sahibi Japon firma tazminatı navlun sahipleriyle paylaşmak istiyor

Süveyş Kanalında trafiği bir hafta durduran "The Ever Given" yük gemisinin sahibi Japon firma, kendisinden talep edilen tazminatın bir kısmını, navlun sahiplerinin üstlenmesini istedi.