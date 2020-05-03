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Suudi Prens Selman'ın satın almak istediği Newcastle United için ABD'li televizyoncu, 350 milyon poundluk teklif yaptı.

Suudi Prens Selman'ın satın almak istediği Newcastle United için ABD'li televizyoncu, 350 milyon poundluk teklif yaptı.
03.05.2020 09:25 | Son Güncelleme: 03.05.2020 09:35

İngilizler, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın satın almak için 300 milyon pound teklif ettiği İngiliz kulübü Newcastle United için ABD'li televizyoncu Henry Mauriss'in 350 milyon poundluk teklif yaptığını yazdı.

İngiltere'de büyük bir yatırım yapmaya hazırlanan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a kötü bir haber geldi.

Premier Lig kulübü Newcastle United'ı satın almak için 300 milyon pound teklif yapan Prens Selman'a Amerika'dan rakip çıktı. İngiliz basınında çıkan haberde ABD'li televizyoncu Henry Mauriss, Newcastle United için kulüp sahibi Mike Ashley'e 350 milyon poundluk teklif yaptı.

Amerika'nın en büyük televizyon patronlarından olarak gösterilen Henry Mauriss'in yaklaşık 1 yıldır Newcastle United için görüşmeler yürüttüğü biliniyordu ancak Prens Selman'ın teklifinin yukarısına çıkması herkesi şaşırttı.

Newcastle United'ın sahibi Mike Ashley ile Prens Selman'ın satış konusunda ileri bir safhada oldukları için Henry Mauriss'in şansı az olarak değerlendiriliyor ancak aradaki 50 milyon poundluk fark akışı değiştirebilir.

ADA'DA KARMAŞA HAKİM

Newcastle United'ı almak için görüşmeleri sürdüren Prens Selman'ın İngiltere piyasasına bu şekilde girmesine tepkiler ise sürüyor.

beIN SPORTS CEO'SUNDAN KULÜPLERE MEKTUP

Premier Lig'in uluslararası yayın haklarına sahip olan Katar merkezli beIN SPORTS CEO'su Yousef Al-Obaidly, kulüplere bir mektup yollayarak bu satışa izin vermemelerini istemişti.

Yousef Al-Obaidly mektubunda, dünyanın en büyük korsan yayın platformunun Suudi Arabistan'a ait olduğunu söylemiş ve Prens Selman'a bu satış için onay verilmesi halinde Premier Lig markasının büyük zarar göreceğini ifade etmişti.

(Kaynak: Hürriyet)

Suudi Prens Selman'ın satın almak istediği Newcastle United için ABD'li televizyoncu, 350 milyon poundluk teklif yaptı.
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