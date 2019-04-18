Suudi İş Adamından İş Gezisinde 10 Milyon Dolarlık Alım

KEREM KOCALAR - "Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri İş ve Yatırım Forumu"na katılmak üzere Gaziantep'e gelen Suudi Arabistan'ın marketler zinciri Bin Dawood'un yönetim kurulu üyesi Abdul Khaliq bin Dawood'un fabrika ziyaretleri sırasında yaklaşık 10 milyon dolarlık alım gerçekleştirdiği bildirildi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, AA muhabirine, İKA'nın kurulduğu 2010 yılından bu yana bölgenin ticaret ve yatırım ekosistemini güçlendirmek için bir dizi faaliyetlerde bulunduklarını söyledi.

Bu alanda iş ve yatırım forumlarını çok önemsediklerini anlatan Akyılmaz, geçen yıl Körfez ülkelerine yönelik hayata geçirdikleri forumu bu yıl "Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri İş ve Yatırım Forumu" adı altında organize ettiklerini belirterek, "Bu yıl 10 ülkeden 75'ten fazla yatırımcıyı ağırlıyoruz. Misafirlerimiz arasında alım heyetleri bizimle olurken aralarında bölgemizde yatırım yapabilecek iş insanları için fizibilete imkanı da sağladık." diye konuştu.

Akyılmaz, yatırım planlayan iş adamlarına devletin sağladığı kolaylıklar ve teşviklerle ilgili bilgiler aktardıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Forum için kentimize gelen yatırımcılardan bazılarını dün fabrika gezisine çıkardık. Bu heyet çok nitelikli bir alım heyetiydi. Aralarında Suudi Arabistan'ın marketler zinciri Bin Dawood'un yönetim kurulu üyesi Abdul Khaliq bin Dawood da yer alıyordu. Bin Dawood ziyaretler sırasında yüklü miktarda alımlar da gerçekleştirdi. Alımlar baklavadan terliğe, halıdan seccadeye kadar farklı alanlarda yapıldı. Bu kapsamda 10 milyon dolarlık alım gerçekleşti ama bu daha başlangıç. Programın sonuna kadar bu rakamların çok daha artmasını bekliyoruz."

Forum kapsamında Gaziantep'te çok nitelikli bir alım heyetinin bulunduğunu, İKA olarak bu heyeti doğru yönlendirip mümkün olduğunda ihracat gerçekleştirilmesine vesile olmak istediklerini belirten Akyılmaz, çalışmaların bölgenin ihracatının yanı sıra tanıtımı noktasında da önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

Ramazan bereketi

Formun yeni başlaması nedeniyle 10 milyon dolar rakamlarının çok daha üzerinde satış gerçekleştirileceğini öngördüklerini aktaran Akyılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Malum Müslüman coğrafyası için ramazan yaklaşıyor. Bu da gıda alanında çok fazla talep olması anlamına gelir. Zeytinyağı, makarna, bulgur, un ve kuru gıdalar da Arap iş adamlarının en fazla talep ettiği gıda ürünlerinin başında geliyor. Ayrıca ayakkabı, terlik ve halı, seccade gibi alanlardan da iş adamlarının talebi oluyor. Alım heyetleri sahadaki farklı alanları gördükçe talep daha da artıyor."

Kaynak: AA