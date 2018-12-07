Suudi Arabistan Uzaya İki Uydu Gönderdi

Suudi Arabistan, ileri teknolojiyle yüksek çözünürlükte fotoğraflar sağlamak amacıyla uzaya iki gözlem uydusu fırlattı.

Suudi Arabistan ileri teknolojiyle yüksek çözünürlükte fotoğraflar sağlamak için "Saudi Sat 5A" ve "Saudi Sat 5B" adlı iki uyduyu uzaya gönderdi. Uydular, Çin'deki Jiuquan Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderildi. Kral Abdulaziz Bilim ve Teknoloji Kenti Başkanı Turki bin Suud bin Muhammed, bu başarının Kral Selman ve Veliaht Prens'in destekleriyle gerçekleştirildiğini ve 2030 misyonunun göstergesi olduğunu dile getirdi. Uzaya gönderilen uydulardan yüksek çözünürlükte fotoğraflar alınması hedeflenirken, elde edilen fotoğrafların ise çeşitli milli kalkınma projelerinde kullanılacağı öğrenildi.

İki uydunun idaresi başkent Riyad'da bulunan Kral Abdülaziz Bilim ve Teknoloji Kenti'nden yapılacak. - RİYAD