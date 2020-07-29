Suudi Arabistan'tan Riyad Anlaşması'nı hayata geçirecek yeni öneri
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Suudi Arabistan'tan Riyad Anlaşması'nı hayata geçirecek yeni öneri

Suudi Arabistan, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın ivedilikle uygulanması ve ülkede istikrarın sağlanması için taraflara bir öneri sundu.

Suudi Arabistan'tan Riyad Anlaşması'nı hayata geçirecek yeni öneri
29.07.2020 03:47 | Son Güncelleme: 29.07.2020 04:49

Suudi Arabistan, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın ivedilikle uygulanması ve ülkede istikrarın sağlanması için taraflara bir öneri sundu.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın ismini vermek istemeyen bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan yönetimi, Riyad Anlaşması'nın hızlıca hayata geçirilmesini sağlayacak öneriyi Yemen hükümeti ile GGK'ye iletti.

Önerinin, "22 Haziran'da yürürlüğe giren ateşkesin devam etmesi, GGK'nin özerk yönetimden vazgeçmesi, Riyad Anlaşması'nın uygulanması, Aden'e vali ve emniyet müdürü tayin edilmesi, Yemen Başbakanı'nın 30 gün içinde teknokrat hükümet kurmakla görevlendirilmesi, Aden'deki askeri güçlerin kent dışına çekilmesi, tarafların Ebyen'deki güçlerinin eski yerlerine çekilmesi, GGK tarafından aday gösterilecek bakanlar da dahil olmak üzere kuzey ve güney arasında hükümetin ortak bir şekilde paylaşılması ve hükümet üyelerinin Aden'de derhal göreve başlamasını" içerdiği belirtildi.

Haberde, Riyad Anlaşması'nın taraflarının, söz konusu öneriye olumlu yanıt verdiği ve hükümetin görevini yerine getirmesini sağlayacak ortamın oluşturulması için bu öneriyi hayata geçirme konusunda anlaştığı bilgisine yer verildi.

Haberde ayrıca, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ile Yemen hükümeti ve GGK heyetlerinin bu öneriye olumlu yanıt vermesi takdir edildi.

Yemenli üst düzey bir yetkili dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın, GGK ve ülkedeki ana siyasi partilerin de kabul edeceği şekilde hükümeti yeniden şekillendirmeyi planladığını ve yeni hükümette 24 bakanlık bulunacağını duyurmuştu.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile GGK arasında, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren bir anlaşma imzalanmıştı. Ancak özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri uygulanamamıştı.

Kaynak: AA

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