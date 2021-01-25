Suudi Arabistan şirketi, Özbekistan'da 2,5 milyar dolarlık enerji yatırımı yapacak

Suudi Arabistan'ın ACWA Power şirketi Özbekistan'da toplam tutarı 2,5 milyar dolar değerinde 3 elektrik santrali inşa edecek.

Suudi Arabistan'ın ACWA Power şirketi Özbekistan'da toplam tutarı 2,5 milyar dolar değerinde 3 elektrik santrali inşa edecek.

Özbekistan Dış Ticaret ve Yatırım Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın ACWA Power şirketi ülkenin Sirderya bölgesinde 1500 megavat kapasiteye sahip termik santral, Buhara ve Nevai bölgelerinde ise 1000'er megavat kapasiteye sahip iki rüzgar santrali inşaatı için 2,5 milyar dolarlık yatırım yapacak.

Söz konusu santrallerin inşaatına ilişkin bakanlık ile Suudi şirketi arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Anlaşmaya göre, proje tutarı 1,2 milyar dolar olan Sirderya'daki termik santral 2023 sonunda faaliyete geçecek. Toplam tutarı 1,3 milyar dolarlık olan Buhara ve Nevai'deki rüzgar santrallerinin inşaatı ise 2024'te tamamlanacak.

Özbekistan hükümetince kabul edilen enerji alanındaki yatırım programına göre, 2031'a kadar 30'a yakın güneş ve rüzgar enerjisi santrali inşa edilerek, ülkede üretilen elektriğin yüzde 40'ının yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilmesi hedefleniyor.

Yıllık ortalama 52 milyar kilovatsaat elektrik üretiminin yapıldığı ülkede, 50'ye yakın termik ve hidroelektrik enerji santrali bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov