Suudi Arabistan: Kaşıkçı'nın Katilleri Adalete Teslim Edilecek
Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Bender el-Ayban, "Kral Selman başsavcıya yürürlükteki kanunlara göre dava ile ilgili soruşturma başlatması ve katillerin adalete teslim edilmesi talimatı verdi.
Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Bender el-Ayban, "Kral Selman başsavcıya yürürlükteki kanunlara göre dava ile ilgili soruşturma başlatması ve katillerin adalete teslim edilmesi talimatı verdi." dedi.
Kaynak: Dunya.com