Suudi Arabistan: Kaşıkçı'nın Katilleri Adalete Teslim Edilecek

Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Bender el-Ayban, "Kral Selman başsavcıya yürürlükteki kanunlara göre dava ile ilgili soruşturma başlatması ve katillerin adalete teslim edilmesi talimatı verdi.

Suudi Arabistan: Kaşıkçı'nın Katilleri Adalete Teslim Edilecek

Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Bender el-Ayban, "Kral Selman başsavcıya yürürlükteki kanunlara göre dava ile ilgili soruşturma başlatması ve katillerin adalete teslim edilmesi talimatı verdi." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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