Suudi Arabistan'daki G20 Liderler Zirvesi sona erdi
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Suudi Arabistan'daki G20 Liderler Zirvesi sona erdi

22.11.2020 21:49 | Son Güncelleme: 22.11.2020 21:52
Suudi Arabistan'daki G20 Liderler Zirvesi sona erdi

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in dönem başkanlığında gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi sona erdi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in dönem başkanlığında gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi sona erdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-29) salgınının ana gündem maddesini oluşturduğu, sanal ortamdaki zirvenin kapanış bildirisinde Kovid-19 sonrası ülkelerin ekonomilerini yeniden canlandırmak için çalışılacağı vurgulandı.

Bildiriye göre, zirvede, gelişmekte olan ülkeler ile az gelişmiş ülkelerin salgınla mücadelede destekleneceği belirtilirken, kredi borcu ödemelerinin haziran ayına kadar 6 ay daha uzatılması kararlaştırıldı. Bildiride, 46 ülkenin, kredi borcu erteleme kararından yararlanmak için başvuruda bulunduğu aktarıldı.

Zirvenin kapanışında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, salgın bakımından en fazla risk altında bulunan ülkelerin borç yükünü hafifletmek için 14 milyar dolar tahsis edildiğini kaydetti.

Bin Selman, Kalkınma Bankaları, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası aracılığıyla gelişmekte olan ülkelere yardım için 300 milyar dolar tahsis edildiğini dile getirdi.

Veliaht Prens Bin Selman ayrıca, liderlerin, herkesin Kovid-19 aşısına adil ve uygun fiyatla ulaşabilmesi için hiçbir çabayı esirgememe konusunda uzlaştıklarına işaret etti.

Bin Selman, G20 Zirvesi'nin, biri sanal olmak üzere yılda 2 defa düzenlenmesi teklifinde bulundu.

G20 16'ncı dönem başkanlığı İtalya'ya devredildi

Öte yandan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, G20 Zirvesi 16'ncı dönem başkanlığını İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'ye devretti.

Dönem başkanlığını devralan Conte, Suudi Arabistan'a teşekkür ederek, ev sahipliğini yapacakları 16'ncı G20 zirvesinin hedeflerinin gerçekleşmesi için çalışacaklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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