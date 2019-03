Suudi Arabistan'da Bir Yolcu Uçağı Bebeğini Terminalde Unutan Yolcu Yüzünden Geri Döndü

Suudi Arabistan'dan Malezya'ya gitmek üzere havalanan bir yolcu uçağı, yolculardan birisinin bebeğini havalimanında unutması üzerine geri dönmek zorunda kaldı.

Cidde-Kuala Lumpur seferini yapan uçak, Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra, uçaktaki bir kadın kabin görevlilerine bebeğini terminal binasında unuttuğunu söyledi.

Pilotun kontrol kulesiyle yaptığı görüşmenin videosu YouTube'da viral oldu ve neredeyse 2 milyon kişi tarafından izlendi.

Videoda pilotun Kral Abdülaziz Havalimanı'na yeniden iniş izni istediği duyuluyor.

"Allah yardımcımız olsun. Geri dönebilir miyiz?" diye soruyor. Kontrol kulesindeki ekibin kendi arasında durumu değerlendirdiği ve konuştuğu duyuluyor.

https://www.youtube.com/watch'v=U3t8NYYWMKY

Anne ve bebek birbirine kavuştu

Kontrol kulesindeki bir görevli, "Bir uçak geri dönmek istiyor. Yolculardan birisi bebeğini terminalde unuttuğunu söylemiş. Zavallı çocuk" diyor.

Kısa süreli bir suskunluktan sonra uçağa piste iniş izni veriliyor ve kontrol kulesi görevlisi "Tamam tekrar kapıya doğru ilerle. İlk defa başımıza böyle bir şey geliyor" diyor.

Uçağı geri döndüren yolcunun terminalde bebeğini bulduğu belirtildi.

Yolcu uçaklarının teknik arızalar dışında acil iniş izni istemeleri sık rastlanan bir durum değil.

2013'te American Airlines şirketinin bir uçağı, Los Angeles-New York seferini yarıda kesip Kansas'a inmek zorunda kalmıştı. Uçağın seferini yarıda kesen ise durmadan bağırarak Whitney Houston'ın 'I Will Always Love You' şarkısını söyleyen bir yolcuydu. Kabin görevlileri yolcuyu susturamayınca uçağın Kansas'a inmesine karar verilmişti.