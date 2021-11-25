Suudi Arabistan çeşitli sektörlerde 160 projeyi özelleştirmeyi planlıyor

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan, ülkesinin özelleştirme programı kapsamında birçok sektörde 160 proje üzerinde çalıştığını söyledi.

Bakan Cedan, çevrim içi düzenlenen bir sempozyumda yaptığı konuşmada, özelleştirme planları hakkında bilgi verdi.

Gelecek dönemde çeşitli sektörlerde 160 projenin özelleştirilmesi üzerinde çalıştıklarını ifade eden Cedan, belirli sektörler için öncelik olmadığını belirtti.

Projeler hakkında detay vermeyen Cedan, "Sağlık sektörü hizmet olarak özelleştirilmeyecek ancak radyoloji ve diğerleri gibi sektörün tahsis edilebilecek kısımlarında bu adım atılacaktır." dedi.

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Cedan, mayısta yaptığı açıklamada, ülkesinin özelleştirme programı aracılığıyla gelecek 4 yıl içinde 55 milyar dolar gelir hedeflediğini dile getirmişti.

Suudi Arabistan "2030 Vizyonu" kapsamında, petrole bağımlılığı azaltmayı ve petrol dışı gelirleri artırmayı amaçlıyor. Söz konusu özelleştirme adımı da 2030 Vizyonu kapsamındaki ekonomik reform programında yer alıyor.

AA / Mehmet Nuri Uçar - Son Dakika Haberleri

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